24歲女偶像未婚生子 怒揭孩子的爸是前首富獨生子：不負責的男人
撰文：中天新聞網
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24歲內地女偶像黃一鳴在2023年被爆出未婚生子，近來轉戰當網紅，而她日前狂爆猛料，指稱孩子的爸爸是內地前首富王健林的獨生子王思聰，消息曝光後引起熱議。
黃一鳴先前就公開暗示孩子的父親很帥、有錢、基因好等等，更爆料男方曾希望她把小孩拿掉（編按：做人工流產），但經過醫生建議後，她最後仍選擇生下孩子。
黃一鳴近日在深夜喝醉發布一段影片，情緒激動地痛罵王思聰，「不負責任的男人」、「Wsc（王思聰）說實話我太恨你了」等語。（點圖放大瀏覽👇👇👇）
黃一鳴的脫序行為引起內地網絡熱議，有內地網友瘋傳一則署名是王思聰X帳號的貼文，內容寫下：「Wsc？不清楚，不要藉著酒勁來我這發酒瘋，該幹嘛幹嘛去。」否認是孩子的父親，不過有其他網友發現，該帳號是假的，不是本人。
王思聰身為萬達集團董事長王健林的獨生子引人注目，也是一名網紅，經常在微博回應娛樂八卦，他也有經營Instagram和X帳號，從他的貼文動態可見人在日本，還曬出藍色跑車的照片，並寫下：「到貨了」，而該則貼文目前已刪除。
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