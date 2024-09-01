「人間水蜜桃」曬性感照展現迷人曲線　無贅肉惹男性心動女性憧憬

高人氣啦啦隊女神「壯壯」事業跨足台灣與南韓，性感自信的形象圈粉無數，隨著炎熱夏季到來，她接連展現比堅尼和內衣辣照，玲瓏有緻的S型曲線，再度引發全網關注！



赴韓開創啦啦隊事業

樂天桃猿啦啦隊團長「壯壯」（沈立心）擁有漂亮臉蛋、開朗性格和性感身材，憑著招牌微笑線翹臀，被封為「人間水蜜桃」，「壯壯」今年夏季正式加入南韓職業足球隊，沿用 10號背號，還特別取名韓國藝名「짱짱」，成為台灣首位赴南韓發展的啦啦隊員，IG吸引近90萬名粉絲關注。

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夏季清涼福利

給人陽光性感形象的「壯壯」從來不吝惜展現火辣身材，今年夏季她接連分享自己穿著比堅尼的一系列火辣美照，自信勇敢地呈現凹凸有致的體態，細緻緊實且絲毫無贅肉的美體，令男人們心動，也讓女孩們憧憬！

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內衣辣照火紅全網

「壯壯」 7月份接下曼黛瑪璉內衣廣告，親自示範深褐色的遮瑕內衣，自信展露身材曲線，日前「壯壯」再度驚喜釋出同款內衣，曝光翹臀屁股蛋和邪惡領域，高喊：「我們能做的只有愛。愛，是一場冒險，是一段尋找自我內在的旅程，這個世界隨時都在重新開始，而一切又從今天開始。」，曖昧意境引人遐想。

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