永夜長明劇情演員懶人包｜何宣林李菲玩「虐愛」待嫁太子妃淪玩物

【陸劇永夜長明劇情線上看】何宣林、李菲主演的陸劇《永夜長明》，總共30集，8月20日開播，每集20分鐘的短劇，待嫁太子妃淪為瘋批國師的掌中之物，國師府成為將門貴女專屬牢籠，上演虐愛糾纏，短劇賽道的神劇，低成本拍出S等級的劇情，爆米花小姐特別整理「陸劇《永夜長明》10大劇情演員」！



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陸劇《永夜長明》劇情線上看1. 瘋批國師強取豪奪太子妃

改編自番茄小說《被瘋批國師強取豪奪後》，謝家貴女「謝挽音」與太子「李遲」成婚當日，她意外目睹國師大人「東方醉」，雲淡風輕含笑射殺當朝國丈，東方醉以謝家滿門要脅強娶豪奪，逼迫謝挽音成為國師夫人，設計將她擄回府中，阿音拼死一搏也不想任他為所欲為，他視她為掌中之物，他為她陷入瘋魔，在阿音發現記憶被篡改，東方醉才是救命恩人後，決意攜手做亂臣賊子的故事！

陸劇《永夜長明》劇情線上看2. 何宣林

何宣林飾演謝挽音，出身將門的太子妃，三代武將的女兒，目睹國師射殺國丈大人，被迫嫁給東方醉，每天都在想辦法殺國師，人沒殺成，還發現對方才是兒時的救命恩人，直接一吻定情。不甘當金絲雀，身上留有俠氣和義氣之血。太子為搶奪阿音抹去她的記憶，即使這樣她還是想起了與國師的過往，多年後再次走到彼此身邊，少數智商在線的女主角！

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陸劇《永夜長明》劇情線上看3. 李菲

李菲飾演東方醉，權傾朝野的腹黑國師大人，真實身份是那錦辭，不信天命，從地獄裡爬出來，母親是皇后妹妹，當年因皇后生不出小孩，母親被設計到皇帝床上，怎料皇后同時懷孕，為避免真相曝光，那家被滅門，支持他活下來的力量，除了復仇，就是尋找阿音。自幼身中夏枯之毒，七情殘缺，為了給阿音解毒，用自己的血做藥引子，真寵妻狂魔，老婆不會家務沒關係，為夫會就行，國師有溢出螢幕的破碎感！

陸劇《永夜長明》劇情線上看4. 王星瑋

王星瑋飾演李遲，當朝太子，和謝挽音是青梅竹馬，自矜虛偽，為了得到她不惜一切代價，在阿音一次次劃清界線之後，利用巫師陷害使她失去記憶、用假話挑撥離間洗腦、編造故事說東方醉綁走她，甚至設計擄走阿音，想引國師上鉤，一家子包含皇后和皇帝都是反派！

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陸劇《永夜長明》劇情線上看5. 艾泓辰

艾泓辰飾演謝聽寒，謝府嫡子，人稱「少年將軍」，對姜明月一見鍾情，原本打算出征回來後就拿聘書迎娶，但昔日愛人被迫成為嬪妃，不顧一切入宮，想帶她遠走高飛，但卻被皇上埋伏，淪為「跪侍奴僕」，為了愛人，他只能選擇隱忍，因為是她，所以心甘情願！

陸劇《永夜長明》劇情線上看6. 羅予甜

羅予甜飾演姜明月，姜家嫡長女，和謝聽寒心許彼此，兩人以明月簪私定終身，要到塞外去看世上最美的月亮。不料被老皇帝看上，入宮成為尚衣女官，成為懷有身孕的麗嬪，頂級BE感，本是天造地設的一對，卻躲不過命運的捉弄，最遺憾的不是從未在一起，而是曾經相愛卻不能相守！

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陸劇《永夜長明》劇情線上看7. 宋柯君

宋柯君飾演蕭之，斬玉閣理事，東方醉身邊的神醫，觀眾的嘴替，在阿音懷疑國師下毒時，說出真相，「主上自幼身中奇毒，七情殘缺，他怕告訴了您，便是以恩俠報，他唯恐您被恩情左右了選擇，事事不斷逼迫您，權衡利弊，做出各種違心的選擇，只希望您能夠做自己，他不想您在乎他的感受，甚至他的生死」，愛情保安，這個家沒有他就會散！

陸劇《永夜長明》劇情線上看8. 國師情話輸出

「夫人很辣的樣子，真是跟我天生一對」、「你捅錯位置了，我心臟在右邊」、「她剛才跟我說，要給我收屍，心裡是把我當作一家人了」、「昨夜可是夫人先主動的，睡醒了就翻臉不認人」、「我就是這麼一個強人所難、毫無風度的壞人，自然也不會去管什麼禮義廉恥」、「夠了，由你殺就是了，我不會再欺負你了」，國師大人情話輸出！

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陸劇《永夜長明》劇情線上看9. 吻戲

李菲完全就是短劇賽道的王，一摟一抱一捏一吻都極限拉扯，從矇眼射箭、以血點痣、刀捅心窩到把刺客變成煙花，瘋批的極限。對內則是「寵妻魔人」，會做家務、會縫製春衣，上演打耳光鎖抱、渡酒吻、餵藥血吻，網友更稱李菲為「娛樂圈吻戲天花板」、「古希臘掌管吻戲的神」！

陸劇《永夜長明》劇情線上看10. 片尾曲

吳以悠獻唱片尾曲〈煙花如雨〉，歌詞「煙花如雨，轉瞬卻漸冷，望情字添幾筆，新年輪，寒蟬咫尺秋葉，卻實難相認，嘆你我，為何這般，起起落浮沉」，唱出「情字何解，愛恨難休」的糾葛！

陸劇《永夜長明》總共30集，8月20日起「優酷」VIP每天18:00更新兩集，首更6集，連更18天直通大結局，SVIP每天提前8小時看正片！

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