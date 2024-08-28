千禧年代爆紅男團傳復出 拆夥多年6人首合體 電視台未否認傳聞
撰文：聯合新聞網
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Energy合體復出回歸歌壇掀起一波熱潮，演唱會門票一開賣就秒殺，見到他們復出成功，就有粉絲敲碗希望「Lollipop棒棒堂」也能復出，現在則傳出六棒敖犬、阿緯、威廉、小煜、小杰及王子要合體，第一個計畫就是參加量身打造的實境節目《來吧！哪裡怕》。
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據「CTWANT」報導，TVBS製作的《來吧！哪裡怕》將會安排Lollipop棒棒堂6人同住一個屋簷下，節目有望在年底播出，而且節目還獲得文化部850萬補助，對此，TVBS沒有否認，僅回應「TVBS持續為觀眾帶來最好的作品，目前正在努力推進中，敬請期待。」
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