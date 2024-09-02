新一代靚仔男神舊相曝光　中學顏值已達校草級　網民：我會暗戀他

台灣藝人許光漢8月20日至成功嶺入伍話題不斷，先是傳出傳出他在成功嶺「沒有補到菜，好像吃不飽」，還有不少女兵跑到替代役單位追星偷看，逼得單位長官下禁令。近日有網友在整理畢業紀念冊時，赫然發現原來許光漢是他的中學同學。



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有網友早前在Threads曬出許光漢畢業紀念冊照片，照片中只見許光漢戴著粗框眼鏡，頭髮髮型還是當年最流行的層次造型，爆料網友還幽默笑說：「多拉欸夢！我需要時光機！我現在才知道他是我國中（意思等同「中學」）同學」。

發文一出，引來眾多網友留言討論：

「國中就超級帥欸！」

「好扯！ 根本帥著來放的😍 從小顏值就這麼高」

「光漢真的從小帥到大」

「小時候覺得鄰座男同學很煩，長大之後發現很香的概念」

「真的是眼鏡也遮不住他的帥」

「我感覺我會暗戀他」。



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】