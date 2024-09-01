58歲美魔女出寫真引來好色男出價包養　曾赴陸工作被製片商約開房

58歲的美魔女胡文英近來發行寫真集，大方展現白皙皮膚、豐滿上圍，其中還有她穿著超小丁字褲，三角洲若隱若現的美照，讓粉絲噴鼻血。胡文英接受台媒《TVBS新聞網》專訪，表示原本服裝設定是比堅尼、三點不露，為突破她現場將上衣脫掉，強調有做好防護措施，而她的這系列美照已成攝影師銷量最好的作品，近來將籌拍第二系列：「但我不會更大突破，都是三點不露，不會有情色表情，頂多性感，很多人找我拍大尺度，一堆豬哥（意即好色男）說要包養，開50萬（台幣、下同）一晚，後來又說100萬，我要他去找別人，我不想回他。」



過去胡文英常接外拍，但好多「攝影師」約她出來的目的並不在拍攝，她說有次對方約她到知名汽車旅館，帶了3套服裝赴約，但對方要她坐下來喝飲料聊天：「飲料我不敢喝，他才說『忘記帶相機』，我把外拍的錢還他，他跟我約下一次，結果下一次他是用手機拍，拍沒幾張就坐下來跟我聊天，說想要追我，抱住我，我馬上把他甩走，打電話給前台說要報警。」機警求援，對方才沒有逾矩。

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胡文英活躍在綜藝節目與社群，她過去在中國大陸上通告6年，曾有高富帥的製片商透過司機約她出來外拍，當時她身旁有助理和編導，心想應該是單純拍攝就答應。胡文英回想那時與編導和助理到五星級酒店赴約，製片商現場給編導和助理各1萬人民幣，而她的拍照酬勞為10萬人民幣，拍完一小時就喝咖啡，雙方聊天一小時便結束，接到爽差的她開心不已。



待在中國大陸那段時間，胡文英都是住在五星級酒店，有天那位製片商到酒店大廳，表示要找她談劇本，沒想到有其他意圖。胡文英說：「他跟我聊沒兩句就說帶紅酒去我房間聊，說我應該懂，我說『不懂』，他說『多少人巴著機會？』跟著他吃香喝辣，他還有島，但我沒辦法，我拒絕，後來我們不歡而散，好多人上位。」

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