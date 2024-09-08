34歲娛圈人妻已做媽媽繼續大賣性感　澎湃身材仍火辣睇唔出生過仔

「真人版蛇姬」林采緹火辣身材與豔麗長相，讓她累積不少死忠粉絲追隨，身為人母的她仍相當自律管理身材，在社群上除了分享媽媽日常，也不吝於曬出不科學的好身材，近日她到峇里島旅遊，不忘拍下多組比堅尼辣照造福粉絲。



林采緹升格當媽仍不忘管理身材，保養依然非常好，近日她到峇里島綠遊，並且要展開長達23天的慢活之旅，並趁空檔遠端工作，她透露：「好久沒拍照！好陌生的感覺，剛抵達峇里島，這次長達23天的旅遊要慢活體驗峇里島，但還是一樣在遠端工作，大概像是短暫換個地方生活，相信會有意想不到的收穫。」

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而照片中她穿著米白色比堅尼在私人泳池擺拍，少少的布料包不住超凶上圍，肌膚在陽光下更顯白皙，讓網友眼睛大吃冰淇淋，狂讚：「真人版蛇姬，看到全身僵硬！」、「身材太辣了。」、「好美，工作之餘好好享受一下！」

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