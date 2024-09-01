46歲視后與閏密上性治療課揭自慰堂學什麼　切忌摸錯位致尿道發炎

台灣藝人楊謹華、Ella（陳嘉樺）、楊祐寧日前出席新劇《今夜一起為愛鼓掌》的開播記者會，而在劇中飾演性治療師的楊謹華，驚爆與Ella有一起上自慰課的戲，並透露拍攝過程是要「各自找角落自摸」，讓Ella急忙解釋「不是面對面喔！」隨即模擬自我探索、拿水管噴射的動作，讓一旁的楊祐寧笑喊：「為什麼要有動作？Ella的藥有帶嗎？」逗樂在場眾人。



楊謹華坦言在拍攝《今夜一起為愛鼓掌》前，有去上性治療的專業課程，也包括幫助親密戲演出的性愛課，並在過程中更加了解自己的身體；Ella也解釋，自慰課其實是相當健康的課程，且會告知大家男女性器官的正確名詞，避免取悅自己的過程「摸錯」而導致尿道發炎或其他傷害。

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Ella也提到每個人都能夠以健康的心態，與另一半一起了解相關知識，而楊祐寧被問到是否了解？則直呼：「我都生兩個（小孩）了！」



此外，被問到是否有透過演出新劇，與老公一起嘗試更多恩愛姿勢？Ella則直言：「我們已經有習慣的姿勢了，我不喜歡模仿他人，為什麼要照著別人方式做呢？」也認為夫妻間的房事重點是「2個人都要開心」。

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