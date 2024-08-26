正港分局Netflix｜真兇第2集早現身　水源老師愛徒原來還有「她」

Netflix台劇《正港分局》在22日下午3點上架，集結了演員許光漢、王淨、馬念先、黃奇斌、Lulu黃路梓茵、林鶴軒、陳彥佐與「木曜4」成員邰智源、KID林柏昇、謝坤達、溫妮、泱泱（吳泱潾）、阿部瑪利亞以及黃宣、楊祐寧等人。劇情到了尾聲，許光漢也嗅到了兇手的身份。



以下內容含《正港分局》劇透



《正港分局》發生成語連續殺人案，正港小隊從黃宣懷疑到了坤達，沒想到第五集結尾驚爆，兇手是「女生」。在第六集一開頭，畫面回到了十幾年前，揭曉楊祐寧飾演的「水源老師」除了有愛徒黃仙之外，還有一個女生徒弟，原來是黃仙的妹妹「黃小茵」。

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不僅如此，楊祐寧還認為黃仙的妹妹「黃小茵」，會比哥哥更有成就。長大後，黃仙（黃宣飾）成為了補教名師，妹妹黃小茵（溫妮飾）則成為了外送員，黃小茵在外送期間不斷發現保全、體育老師、日本地下偶像都胡亂使用成語，寫錯字還大言不慚，種下了她仇恨的因子。

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黃小茵除了對民眾胡亂使用成語感到憤怒之外，還發現哥哥黃仙出軌，周旋在泱泱飾演的女學生、阿部瑪利亞飾演的日本地下偶像之間，最終犯下多起連續殺人犯。只不過，黃小茵最後綁架了正港分局局長張永康（馬念先飾）。

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沒想到，水源老師（邰智源飾）找到了徒弟黃小茵的藏身之處，好言相勸她收手，沒想到小茵聽不進去勸告，一刀劃過脖子自盡身亡，這一件連續殺人犯也隨之落幕。只不過，《正港分局》的結尾疑似為了續集埋伏筆，因為邰智源飾演的水源老師目前還在外逃逸中。

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此外，《正港分局》的成語連續殺人案似乎早在第二集就透露出端倪，當時還被當成一般外送員的黃小茵（溫妮飾），曾送餐到正港分局內，站在案發現場的資料板前，露出若有所思的表情，直到Lulu飾演的淑芬出現才趕緊逃離警局。

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