愷樂婚變傳復出？舊愛K. Swo揭當年引退內幕：常因網民攻擊而難過

淡出演藝圈3年的愷樂，今被周刊爆料結婚又離婚，並傳出可能返台復出演藝圈，然而這陣子她跟所有友人幾乎斷聯，唯獨和舊愛嘻哈歌手K. Swo有傳訊息聊天，K. Swo去年還替愷樂否認婚訊。



愷樂3年前遭周揚青爆料插足她和羅志祥戀情，自在社群道歉後神隱至今，期間被指透過小蜜桃姐姐朱安禹介紹，跟一位上海醫生結婚，而據「鏡週刊」報導，愷樂已經恢復單身，悄悄回到台灣，至於婚變原因，知情人士並未講明，只暗示她一人無依無靠，不知未來該何去何從，也傳出她有可能返台復出演藝圈。

【圖輯】點圖放大看更多愷樂IG靚相👇👇👇

+ 24

K. Swo曾跟愷樂交往6年，去年接受專訪表示傳訊息問愷樂結婚的事，她回我「怎麼可能」，他還說愷樂非常在乎外界評價，常因酸民攻擊而難過，自己常常安慰她「有酸民才是真正的紅」，倘若復出勢必又得面對眾人眼光，重返幕前的可能性微乎其微。

【同場加映】黃心穎離巢後離開娛樂圈？ 盤點因醜聞墜落的明星有人永不翻身（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 25

延伸閱讀：

林襄遭友人背後捅刀 罕發文吐心聲「為什麼會這麼恨我？」

蘿莉養成計畫？37歲男星岩井勇氣宣告娶19歲女星 「初見女方才13歲」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】