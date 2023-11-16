愷樂疑復出 靠羅志祥牽線回歸主持《娛樂百分百》電視台4字回應
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
2020年羅志祥遭前女友周揚青毀滅性爆料，更指愷樂介入感情，之後愷樂發道歉，隨即神隱從演藝圈消失，一年多後更傳出她遠嫁上海醫生，不料15日傳出她已離婚回台，且有意要復出演藝圈，16日則又爆出愷樂將回歸《娛樂百分百》，這過程還是靠羅志祥牽線，對此八大電視台作出回應。
【圖輯】點圖放大看更多愷樂IG靚相👇👇👇
+24
據「三立新聞網」報導，《娛樂百分百》近來遇到瓶頸，因此想藉愷樂回歸來製造話題，而中間牽線人就是羅志祥，之前羅志祥曾坦言，還是有透過公司跟愷樂有聯絡關心，羅志祥重回演藝圈復工後，看起來外界對他還是有些包容，因此愷樂的回歸，也是外界在關注的重點。不過對於愷樂回歸《娛樂百分百》傳聞，八大則回應「子虛烏有」。
【同場加映】黃心穎高調復出估你唔到 盤點7位醜聞藝人翻生一樣獲觀眾接受（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+16
愷樂婚變傳復出？舊愛K. Swo揭當年引退內幕：常因網民攻擊而難過羅志祥加盟華納 事隔2年首度開腔談愷樂周揚青 與2人仍保持聯絡愷樂陷感情風波消失2年傳已婚 莎莎認私下有聯絡3字回應好友近況愷樂深潛近兩年4字回應秘婚生子傳聞 前男友K.Swo揭曾陷情緒低潮羅志祥洗底愷樂卻慘被封殺零收入 前男友K.Swo：她過不了這一關羅志祥宣布香港演唱會唔請姜濤做嘉賓 發文解釋網民覺得理由合理
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】