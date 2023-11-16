愷樂疑復出　靠羅志祥牽線回歸主持《娛樂百分百》電視台4字回應

2020年羅志祥遭前女友周揚青毀滅性爆料，更指愷樂介入感情，之後愷樂發道歉，隨即神隱從演藝圈消失，一年多後更傳出她遠嫁上海醫生，不料15日傳出她已離婚回台，且有意要復出演藝圈，16日則又爆出愷樂將回歸《娛樂百分百》，這過程還是靠羅志祥牽線，對此八大電視台作出回應。



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據「三立新聞網」報導，《娛樂百分百》近來遇到瓶頸，因此想藉愷樂回歸來製造話題，而中間牽線人就是羅志祥，之前羅志祥曾坦言，還是有透過公司跟愷樂有聯絡關心，羅志祥重回演藝圈復工後，看起來外界對他還是有些包容，因此愷樂的回歸，也是外界在關注的重點。不過對於愷樂回歸《娛樂百分百》傳聞，八大則回應「子虛烏有」。

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