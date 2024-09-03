昔日小鮮肉當爸後被盜用信用卡嘆「小孩學費沒了」：怪自己太疏忽

男團棒棒堂Lollipop成員楊奇煜（小煜）2020年與最美護理師「言言」結婚，婚後兩人育有雙寶。近日，楊奇煜在社群上透露，自己從今年3月底起信用卡被盜刷了近30萬（台幣、下同），讓他感到無奈。



楊奇煜在IG限時動態po出照片，表示「這是我從三月底被慢慢盜刷的金額，請隨時注意帳戶不明支出，我不期待錢回來，怪自己太疏忽，今天才發現，錢都給詐騙集團看醫生了。」

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為何到現在才發現？楊奇煜透露，日前收到半夜突然收到刷卡通知的訊息，但登入網銀卻沒有該筆消費的紀錄，當下覺得有異，之後致電銀行客服，才發現原來是被詐騙集團盜刷。小煜無奈，對方從3月底就開始盜刷，最近一筆金額是2萬多塊，和小孩學費差不多。

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小煜表示，對方剛開始都只刷幾百塊，但直到最近金額越來越大，不過他因忙於工作及顧小孩，沒有空閒去注意明細，才讓詐騙集團有機可趁，盜刷了近30萬元，預計今天要去銀行處理後續問題。

楊奇煜的信用卡被盜刷了近30萬元台幣。（IG@yangchiyu）

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