撞車男星忍9個月還原「事發經過」認有陰影　揸車遇1狀況心跳加速

48歲演員何潤東近年轉戰幕後成績斐然，執導的新劇《不如海邊吹吹風》於今年初殺青，集結陳柏霖、郭雪芙、林柏叡、范文芳等實力派演員演出，光是卡司就令人期待，去（2023）年在金門拍攝時卻發生意外，劇組使用要價800萬（台幣）的瑪莎拉蒂（Maserati），不慎遭後車追撞，導致副導演受傷送院。



何潤東近日接受台媒《TVBS新聞網》獨家專訪，坦言因為車禍後留下陰影：「如果後面有車子跟我貼太近，我會心跳很快。」

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車禍當下，何潤東人就坐在副駕，時隔近9個月，他談及此事仍心有餘悸，首度還原意外細節，「發生車禍的時候，當然先叫同行的人趕快下車，讓他們去醫院，我就趕快直接先去現場，因為我拍戲很投入，不能被任何東西耽誤到，那時候其實沒有想太多關於車子怎麼辦？身體會不會怎麼樣？我只是想說，完了！會不會今天拍不完。」

事後何潤東才感受到車禍對他的影響，「我回到台北之後其實有一點陰影，如果後面有車子跟我貼太近，我會心跳很快」，所幸隨著時間已慢慢沖淡。

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何潤東透露該劇還在後製，很期待能早日跟觀眾見面，不同於以往執導作品較為暗黑，希望透過《不如海邊吹吹風》給觀眾療癒、溫暖的力量，這也應照在他近期的心境上，這半年他回到家中和父母一起生活，是出道以來最長的一段親子時光。

我爸都說是從我高中之後，就沒有跟他們相處這麼長時間，我覺得彌補我之前努力拍戲，而忽略親情的部分，我覺得給爸媽最好的禮物就是時間 何潤東

將在9月13日迎來生日的何潤東，也提前許下今年的願望，希望父母能身體健康，他感慨說：「我爸最近有時候身體不太舒服，半夜會需要去急診，我就會扶他、載他過去，他也常會跟我講說，如果我不在台灣的話，他就會比較沒有安全感。」

何潤東（左）去（2023）年在金門拍攝時發生意外。（TVBS授權使用／資料畫面）

這也影響到他對往後工作安排的考量，不排除先暫時休息。而他執導的首部電影作品《噬慾》即將在近期和大家見面，也正在籌拍影集作品，將心力著重在幕後發展。

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