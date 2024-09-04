32歲新晉男神機場「保鑣維安過度」惹國會關注　機場：違法且荒謬

韓國男星邊佑錫主演《背著善宰跑》爆紅，並開啟粉絲見面會來往各地，但上個月他現身韓國仁川機場時爆發「保鑣維安過度」爭議，甚至引起韓國國會關注，機場社長接受質詢時表示保安作法違法且荒謬，並稱會採取措預防再次發生類似情況，而綜合韓媒3日報導，機場公社擬定新規定，並已正式發函各經紀公司，希望相互合作以利維護未來機場秩序。



報導中指出，引發維安過度爭議的原因在於私人保鑣公司與機場間資訊共享不足，導致沒後續有良好的應對措施。而這些私人公司是由警方負責，這也是機場方面難以直接至制約他們的因素之一。

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而目前擬定新規定，當名人現身機場，聚集人數範圍為300至500人時，由機場警察部隊負責維持現場秩序安全，當人數超過500人時，機場警察部隊可進一步加強控管，保障乘客安全。此外，若私人保安有不當行為時，機場警察將即時制止並通報。

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