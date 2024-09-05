女星疑耍大牌遲到令拍檔淋雨苦等半個鐘 網民提2關鍵認定係流料
撰文：聯合新聞網
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陸網瘋傳時尚界工作人員爆料女藝人拍攝內幕，女星景甜被影射耍大牌、遲到，讓拍攝搭檔許凱在雨中苦等，景甜工作室當日晚間發聲明闢謠，強調藝人每次工作積極配合合作方，認真完成每次工作，表示若再造謠將採取法律行動維護藝人權益。
3日，時尚界幕後工作人員「八卦局」爆料4位女藝人拍攝幕後的內容在陸網流傳，更一度登上微博熱搜文娛榜第一，其中提到一位女星和許凱搭檔演戲，並一起拍攝竹林主題的雜誌內容，因拍攝地地處偏僻，所以雜誌方安排了商務車接藝人，但該女星硬要搭乘掛有自己生日車牌的車，讓人覺得顯擺排場。
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此外，爆料還指出該女星讓許凱在雨中苦等了20-30分鐘，原因並非妝髮，而是在吃吃喝喝，已經遲到了還要求先吃飯再妝髮。爆料雖未指明道姓，但給出線索導致景甜被影射，於是景甜Studio於3日晚間發出聲明，表示網傳爆料為不實內容。
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而爆料於網上傳開導致景甜被影射，但大部分網友認為不可信，指景甜業內口碑好、親切有禮，且許凱的老闆是製作人于正，不可能放任許凱淋雨而悶不吭聲。
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