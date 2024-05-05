做愛大聲叫才代表舒服？性專家揭呻吟3個可能+8個女人真高潮表現

社群平台上不時有網友PO文抱怨鄰居「嗯嗯啊啊」太大聲很擾人；但也有不少男網友苦訴女伴像條死魚，在床上毫無反應，甚至產生「她都不叫是我不好」的認知。對此，台灣最美性學博士許藍方指出，這是受A片影響而有的錯誤迷思，並進一步分析女生愛愛大聲叫的3種可能，狠吐槽「不假裝高潮你不結束」。



許藍方在YouTube頻道《許藍方Dr.Gracie》試問，「做愛一定要大聲叫才代表舒服嗎？」其實不然。她表示，不同個體在不同環境背景下有不同表現自己的方式，同樣是高興、興奮，不見得每個人都會大聲笑出來，反之難過也不一定都會大哭。做愛也是一樣，她直言，一旦高潮了、舒服了，不一定要大聲叫才是舒服或者象徵「你很厲害」，另一種可能則是被你弄痛了。

許藍方分析「做愛大叫的3種可能」：

1.假裝高潮，不假裝高潮你不會結束

2.真的很痛，但你沒有感覺出她的不舒服

3.真的在開心大叫，真的在感受快樂



「這3個都有可能，至於哪個是真的？要用心去體會。」許藍方指出，有些人高潮未必會叫出聲，可能會用身體表達、臉部表情或眼神，甚至是肢體動作如用力抱你、打屁股等等不同的方式呈現，不一定大叫就是舒服，強調「別再受A片影響」。

該如何辨別女生愛愛時有被滿足？台灣嵩馥性健康管理中心童嵩珍主任在《良醫健康網》專欄文章中曾盤點8個女性高潮的小細節，供大家參考：（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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1. 一開始進入狀態時，聲音由輕微不規則的呻吟轉為自然地慢慢變弱或閉住氣

2. 雙腿會不自主地彎曲，愛液增多

3. 臀部會微往上抬或扭動，或示意加快速度

4. 進入狀態後，雙眼微往上、閉眼、表情微暫停

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5. 呼吸轉為急促，呻吟聲變大

6. 陰道變緊，有往外推的壓力，陰莖摩擦力增加

7. 陰道不自主地收縮

8. 臉上可見明顯的紅暈，喘息速度加快

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