郭富城1992年廣告中16歲少女近況曝光 32年後仍然省鏡係凍齡女神
撰文：中天新聞網
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郭富城人氣至今居高不下，知名作家張哲生翻出他1992年赴台拍攝的咖啡廣告，更是有網友發現， 影片中的女主角正是活躍台灣八點檔戲劇的「凍齡女神」李維維；對此，李維維本人也回應了。
張哲生早前在臉書曬出1段影片，只見當年26歲的郭富城與16歲的李維維在廣告中演繹浪漫的邂逅，2人在咖啡廳相遇，女方故意將咖啡打翻來吸引郭富城的注意，郭富城則帥氣地遞上小虎咖啡，並瀟灑地離開，而李維維則害羞地對著鏡頭說道：「受不了的酷！」
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郭富城在影片最後，也回眸露出迷人笑容，以濃厚廣東腔的國語說道：「小虎咖啡，不錯喔！」；而該廣告當年在台灣老3台強力放送，「受不了的酷」、「不錯喔」成為台灣民眾的流行語，更是讓當時僅是小模的李維維知名度大開，成為演藝生涯代表作。
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