圈中人妻宣佈大肚後曬迷人美背 獲網民封最美孕婦：好似邱淑貞
撰文：聯合新聞網
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曾之喬與辰亦儒結婚4年，上個月曬出超聲波照，分享懷孕喜訊，而9日晚間是她公開為珠寶品牌拍攝的時尚美照，穿著深V秀裸背，眼神溫柔。
照片中曾之喬僅秀上半身，有網友直呼飄逸長髮配美麗珠寶簡直就是絕配，有網友大讚：
「最美孕婦」
「辣媽咪」
「仙女喬」
【圖輯】點圖放大看更多曾之喬靚相👇👇👇
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網友覺得她懷孕後更美了。而曾之喬公開新照還被網友認為邱淑貞、南韓氣質女神申敏兒的感覺，認為曾之喬也是凍齡一派，感覺還像少女樣。
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