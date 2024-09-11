圈中人妻宣佈大肚後曬迷人美背　獲網民封最美孕婦：好似邱淑貞

曾之喬與辰亦儒結婚4年，上個月曬出超聲波照，分享懷孕喜訊，而9日晚間是她公開為珠寶品牌拍攝的時尚美照，穿著深V秀裸背，眼神溫柔。



照片中曾之喬僅秀上半身，有網友直呼飄逸長髮配美麗珠寶簡直就是絕配，有網友大讚：

「最美孕婦」

「辣媽咪」

「仙女喬」



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網友覺得她懷孕後更美了。而曾之喬公開新照還被網友認為邱淑貞、南韓氣質女神申敏兒的感覺，認為曾之喬也是凍齡一派，感覺還像少女樣。

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