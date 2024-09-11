63歲歌后忽然自爆2015罹癌「抗癌9年」醫生稱最有可能患這3大癌症

江蕙剛過63歲生日，下個月登上雙十晚會演出，揭露自己2015年罹癌，這9年來積極抗癌。她說，「多次面臨生死交關，肺栓塞、大出血等等，接連而來。就連我最重視的嗓音都受到波及，嗓子沙啞、無法開口說話。」並在開刀與反覆的化療中，多次面臨生死交關。由於江蕙未說明罹患何種癌症，血液腫瘤科醫生研判，以女性、台灣人常見的乳癌、肺癌、大腸癌最有可能。



「無法針對單一症狀，猜測罹患哪一種症狀。」台灣新光醫院血液腫瘤科主治醫生游介宇表示，但以江蕙抗癌9年，目前健康良好，可以復出登上舞台，顯示罹患的癌症，應屬於原位癌，而非期別為四期的轉移性癌症，因此可以藉由開刀、輔助性化療，加以治療，

若是轉移性癌症，恐活不到9年。

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若要進一步分析，游介宇說，他並未實際治療江蕙，對於臨床診斷及治療的研判，是以臨床上實際的醫療邏輯加以判斷；因此，如果以女性來說，最常見的就是乳癌，或台灣人罹患最多的肺癌、大腸癌，此三大癌症均可以早期發現、治療，如以癌症第一、第二期來說，5年存活率可達8、9成以上。

至於，江蕙指出，抗癌過程出現肺栓塞、大出血及嗓子沙啞、無法開口說話。游介宇說，首先肺栓塞、大出血，此為罹患癌症、化療的危險因子，主要是癌細胞會破壞血液功能，如增加凝血功能就會引起肺栓塞，如果是破壞凝血功能就會導致出血；其次，嗓子沙啞、無法開口說話則有可能是化療副作用，而江蕙所罹患的癌症目前應已經痊癒，但因仍有復發的可能性，因此必須定期追蹤。

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或許外界會猜測，江蕙有沒有可能罹患頭頸癌、肝癌，甚至是胰臟癌等。游介宇指出，頭頸癌需要手術、化療，但應會影響嗓音，治療後恐無法唱歌，以江蕙還可以復出唱歌，罹患頭頸癌的機會不高；肝癌部分則不需要化療；若是罹患胰臟癌恐活不到9年。

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