《刻在》向港產片致敬？三大彩蛋驚見周潤發梁家輝《監獄風雲》

台灣賣座電影《刻在你心底的名字》日前於12月23日在Netflix上架，電影由柳廣輝執導，瞿友寧編劇、監製，故事取材自兩人高中時期的真實經歷，拍出了具有史詩感的青春愛情電影。

應該沒有一個電影人，是不愛電影的。在《刻在你心底的名字》中，也設計了一場戲，讓兩位主角相約一起去台北讀電影，一起拍電影。柳廣輝導演從衛道中學畢業後，進入了台北藝術大學戲劇系，而瞿友寧導演則是進入了世新大學電影系，兩人對於電影的熱愛，不只留在記憶裏面，也放進了這部電影之中。

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在電影中放入另外一部電影，是最直接的引用和互文，也是電影人向經典電影致敬的方式，最常見的方式是讓電影人物「看電影」，例如2019年最賣座的台灣電影《返校》就引用了李行導演的《兩相好》（1962），展示時代背景外，又頗富深意。

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這三部電影除了揭示時代，也與《刻在你心底的名字》有著不同層次的關聯性。我相信對於張家漢來說，他應該會永遠記得自己跟Birdy看過了哪些電影，這些電影也跟著這個人一起刻在了他的心底。你呢，你還記得自己跟愛人去看過哪部片嗎？如果還沒想好要看什麼，很推薦你們去看這部《刻在你心底的名字》，絕對會給你一段刻骨銘心、難以忘懷，如同史詩般的愛情。

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：鹿刻Luke，原文：《刻在你心底的名字》彩蛋｜電影篇—藏給資深影迷的經典電影彩蛋解析】