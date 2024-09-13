爸爸去哪兒陷至少5大爭議　令細路受傷最大鑊　如今改名再出發？

中國知名親子真人秀節目《爸爸去哪兒》曾是當年排行榜上數一數二的熱門綜藝，深受觀眾喜愛。然而，節目在2017年在播出第五季時突然宣佈停播，令無數粉絲感到惋惜與困惑！就在剛剛，#夢回《爸爸兒哪兒》#這一話題登上了微博熱搜，再次點燃了網民們對節目的期待，紛紛猜測是否會有重啟的可能~



#節目引爭議，停播原因曝光

在2018年，原本已經錄製好的《爸爸去哪兒》第六季，最初定檔同年8月首播，但官方卻在節目即將播出時，通過微博宣佈延期播出的消息，這引發了不少網民對第六季是否因為爭議，而將作品「胎死腹中」的猜測。慶倖的是，到了2019年12月《爸爸去哪兒》第六季最終以新名《一起出發吧》播出。然而，此後節目並未傳出第七季的消息…

【相關圖輯】《爸爸去哪兒》10周年「5對夫妻已離婚」曹格酗酒疑成婚變導火線（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 18

根據《網易》報導，早在2017年，《爸爸去哪兒》因多項爭議受到批評，甚至被要求對節目進行整改。通報指出，節目存在以下問題：

過度消費明星子女以吸引觀眾眼球；製造孩子之間的早戀情節；炒作孩子和成人之間的親密關係；未做好安全措施，導致孩子受傷，同時未妥善處理保險問題等。



因此，該節目當時被迫喊停，而其他親子類節目也受到了一定的影響。從2019年至今，觀眾再也無法聽到那句熟悉的主題曲旋律「老爸，老爸，我們去哪裡呀」在節目上播出了~

【相關圖輯】爸爸去哪兒｜星二代轉眼11歲「更可愛」一家五口全家福溫馨有愛（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 17

#新綜藝《爸爸再出發》引期待

然而，令網民感到驚喜的是，新綜藝《爸爸再出發》正在錄製中，而且網傳的照片還出現了《爸爸去哪兒》裡第一季中的老爸——郭濤和萌娃——石頭，以及孩子們最愛的村長——李銳，讓許多網民紛紛夢回當年的《爸爸去哪兒》啊！



值得一提的是，如今的石頭已經成長為17歲的少年，不再是當初那個肉嘟嘟、缺了門牙的萌娃了！雖然官方尚未公佈具體的詳細資訊，但有傳聞稱第一季的老爸——田亮也將帶著女兒——Cindy&第四季的張倫碩父女也將回歸參與錄製。

【圖輯】點圖放大看網傳的《爸爸再出發》拍攝花絮👇👇👇

此外，根據網傳消息指出節目將在九月底播出，老爸和萌娃們也已經在沙坡頭旅遊景區進行拍攝錄製。如今，網民們在微博上熱烈討論，希望能在《爸爸再出發》中看到《爸爸去哪兒》第一季的原班人馬齊聚。

【同場加映】11位星二代被批評外貌 胡慧中女入TVB逐夢 江華女兒自小被話醜樣（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 9

【本文獲「Goody25」授權轉載。】