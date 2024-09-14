70歲音樂教父「體驗退休數年」後悔了 自覺萎縮：成為失敗的自己
撰文：聯合新聞網
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台北全新展演空間Legacy TERA盛大開幕，邀來70歲音樂教父羅大佑首唱於14日舉辦開幕演唱會，羅大佑近年來苦練鋼琴，並多舉辦小型音樂會為主，是否進入半退休狀態？他連忙喊：「不能半退休，意思就是要退休，要繼續學習、發展！」透露曾體驗過退休生活，卻讓他陷入萎縮狀態，反而成為了「失敗的自己」。
羅大佑50多歲時體驗過退休生活3、4年，他發現退休後反而跟世界脫節：
「那段時間剛好父親過世，我覺得上一代走了，下一代接不下去， 我好多事情都收掉的感覺，慢慢覺得自己在萎縮狀態」。
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問及當時的生活，羅大佑直喊無事可做：
「那時也沒有想說要多學結他或是鋼琴，我做木工，買了很大木頭，在那邊刨啊、弄電鋸，那些家具又不能賣，自己做半天給自己看，覺得人生乏味，真的不能退休」。
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