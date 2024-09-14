愛情城事｜人夫男星同鄭秀文演戲心情超緊張：她劇本都寫滿筆記…

電影《愛情城事》早前在台灣舉辦首映會，演員張震、張榕容、劉冠廷、黃宣、監製曾寶儀受訪，當上「爸爸」的劉冠廷首次露面，開心分享為人父喜悅，但也坦言太久沒受訪，腦筋有點轉不過來，還沒有「正式復工的感覺」。金馬影帝張震與鄭中基在戲中有巧妙的互動，光是按摩就讓曾寶儀大讚很有氣氛。



劉冠廷提到老婆孫可芳產後積極減肥，讓他有點心疼不捨，「看她在那邊甩壺鈴的樣子，有點捨不得。」寵妻的他直言希望老婆放寬心，「一切以媽媽心情為主。」不希望老婆減肥太辛苦。剛剛升格新手爸媽，劉冠廷表示還在適應當爸的生活，夫妻倆會互相協調工作日，「我們會在行事曆上面寫，哪天誰要工作這樣比較好分配（家事）。」也因為要一起分攤家事，他也表示最近比較少外出：

工作太長，會很想念小朋友現在在幹嘛？

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提到與鄭秀文的對手戲，劉冠廷表示自己一路都很緊張：「巨星的時間都會很少，她一下飛機就趕來要跟我們開會，一來我就很緊張，她的劇本都寫滿筆記！她是真的要來跟我演戲的，巨星模式變成演員模式。」

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而金馬影帝張震則與香港影帝鄭中基在劇中也有微妙的互動橋段，氣氛緊張充滿想像，張震提到彼此在拍攝前有透過線上會議討論：「他就是一個冷面笑匠，他很專業，知道喜劇節奏怎麼掌握，很會帶節奏，和他一起工作很輕鬆。」另外，張震也分享自己喝了酒之後話變很多，一旁的好友張榕容還加碼爆料：「他喝醉會撒嬌。」曾寶儀也說：

他會跟你分享很多事情，然後變得話很多！

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提到自己的戲份，張榕容透露因為拍戲檔期一直撞期，她一度建議導演哈希德阿米乾脆換人，但導演狠下心一等四個月，才終於順利合作。短短拍攝三天的時間，讓她見識到導演的自由靈魂：「現場看到喜歡，他就要推翻前面的東西，好啊！來啊！你看我怎麼演給你看！不服輸。」最後順利拍出讓她滿意的作品。

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