2024最有錢的韓國女偶像排行TOP 10　BLACKPINK只有一成員沒上榜

近日，英國NUBIA雜誌刊登了2024年最富有的10位韓國女偶像名單，該消息一時成為熱門話題。名單中除了BLACKPINK成員只有“她”沒入榜而引起關注，排名冠軍的“她”也令人感到意外。



【圖輯】點圖放大了解「2024最有錢的韓國女偶像排行TOP 10」👇👇👇

+ 10

據NUBIA雜誌稱，在今年淨資產登頂的韓國最富有女偶像中，IU毋庸置疑以5500萬美元淨資產登冠。IU自出道以來因多才多藝而聞名，不僅能唱能演，還包括她的音樂製作和作曲能力。據報導稱，IU這些年來為自己的專輯以及其他歌手、電視劇和電影創作了多達50多首歌曲，因此版稅也成了她賺取收入的優勢。

此外，排名在前五的韓國最富有女偶像則包括大前輩李孝利——淨資產4300萬美元、2NE1成員Sandara Park——淨資產3900萬美元和近年更專注演員事業的Suzy秀智——淨資產3400萬美元以及少女時代成員Yoona林允兒——淨資產3000萬美元。

【相關圖輯】2023回顧｜韓國9位年度話題女演員《假面女郎》李寒星出道即獲獎（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 23

值得關注的是，這次BLACKPINK成員除了Rosé以外，其他三位成員Jisoo、Lisa和Jennie都紛紛擠進前10名，其中Jisoo則以2900萬美元淨資產成為組合中最富有的成員，而Lisa和Jennie則分別以2800萬美元和2300萬美元排名在第7和第9。

另外排名在第8位和第10位則是SM大前輩BoA和早前參加了內娛選秀《乘風破浪3》的Jessica鄭秀妍。

看了排名後許多網民紛紛好奇表示：「寶兒這種火了這麼多年的大前輩，都是公司高層了，怎麼還沒有現役idol資產高」，也有些人意外Rosé竟沒有入榜。

【本文獲「Goody25」授權轉載。】