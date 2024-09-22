快跟上韓韶禧、Hanni　盤點12位韓國女神短髮造型　顯臉小又減齡

2024也要罹患短髮病！好整理、顯小臉、偷減齡、夏天能消暑、冬天減輕穿搭的厚重感，還能隨意切換風格，難怪2024年一大票韓劇演員、KPOP人氣女偶像依然逃不過染上「短髮病」！



小編貼心整理今年引爆高話題的多個「韓星短髮範本」，甜美、俏皮、帥氣、知性…各有特色、不同剪髮的短髮造型，直接拿這篇遞給髮型師，跟著韓女神一刀剪下去吧～

短髮風潮再起！12位韓國女星短髮示範，俏皮、可愛、知性、型格等風格一篇整理，輕鬆找到你的專屬髮型！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

12位韓國女星短髮造型整理（Instagram@_yujin_an；01製圖）

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1. IVE安俞真

短髮首推可甜可帥「安狗狗」！IZ*ONE畢業後，擔綱IVE隊長的安俞真一直是氣質長髮造型，終於在去年剪回短髮，長瀏海+及肩高層次髮絲，完美示範正流行的「70年代Kitty Cut（貓咪鎖骨剪）」，讓精緻五官更加靈動迷人，今年又剪更短，換成俐落的旁分低層次刀短髮，穿著襯衫、打上領帶帥度狂飆，男女通殺大呼：「戀愛了～」

2. 崔叡娜

同樣以IZ*ONE活動過的隊友、SOLO歌手「崔叡娜」也一剪短髮就氛圍大變！本來以大膽的粉色、紫色長髮搭配厚瀏海，走二次元可愛少女路線的他，也挑戰貓咪鎖骨剪Kitty Cut，高層次髮尾搭配加入紅紫光的咖棕色，招牌瀏海還健在，但是已經搖身一變成為甜酷女孩，熱愛個性風的可以參考。

3. NewJeans Hanni

小編已經融化～NewJeans越南裔成員Hanni在今年新專輯《How Sweet》中，出道以來首次嘗試短髮啦！接近輕羽毛剪Hush Cut，搭配紅了好幾季的「小丸子狗啃式」不規則短瀏海Choppy Bangs，微微夾捲的髮絲增添了輕盈清爽的感覺，臉看起來更小、更減齡，根本是可愛本體啊啊啊。

4. Oh My Girl成員Arin

Layer cut層次剪、貓咪鎖骨剪Kitty Cut太難駕馭？小編推薦給大家Oh My Girl成員Arin的這顆頭（笑），日常的深褐色髮色，搭配層次更隱藏版的「半」輕羽毛剪Hush Cut，比鮑伯頭更具有輕盈度，但卻不用擔心形象變化太大、頭髮亂翹，同時還自帶初戀清純感～

5. 張多雅

IVE成員張員瑛（張元英）親姊姊、擁有精緻美貌＋逆天大長腿的新人演員「張多雅」，在話題韓劇《金字塔遊戲》中一刀剪掉氣質秀髮，現實中也真的變成短髮造型，戲中旁分、低層次的俐落「鈍剪、刀短髮」從甜妹秒變帥歐膩，之後稍稍留長染上淺褐色，加上一點小層次的風格就更溫柔一點，2種都很值得參考。

6. 張娜拉

職場OL們必參考！童顏女神「張娜拉」從去年維持到今年的這顆逆齡短髮造型，不跟各種復古層次剪流行，走的是萬年不敗的低層次鮑伯頭，深褐色的安全牌髮色，不論是旁分或留瀏海都都能隨意切換，同時在髮尾做「SC剪燙」小亮點，做出自然的C型澎度＋波浪輕盈感，厚髮絲也不用擔心太死板囉～

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7. Nana

金貌美也剪短啦！因為Netflix韓劇《假面女郎》聲勢看長得「Nana（林珍娜）」，精緻五官、芭比身材讓他奪得世界最美臉孔頭銜，今年把一頭招牌女神長髮剪短到耳下，低層次的瀏海鮑伯頭搭配「整頭慵懶大捲」，形象煥然一新，展現復古女郎風情～

8. ITZY成員Lia

新晉話題短髮女神還有他！去年9月因為健康問題暫時停止活動的ITZY成員Lia，在7月睽違將近10個月驚喜亮相，還帶著一頭Hush Cut輕羽毛剪的俏皮短髮入鏡，褐色髮色加上空氣瀏海超減齡，讓Lia變身可愛萌妹子，網路上也對於新髮型一致好評。

9. 金所炫

漫改劇女神「金所炫」的嶄新短髮，已經成為韓妞的最新剪髮範本啦！氣質的深色髮色，整頭以時下正流行的Hush Cut輕羽毛剪、layer cut層次剪減輕厚重感，瀏海的部分也是滿滿空氣感，自帶修飾臉型的小臉效果，職場OL也很適合挑戰這顆。

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10. 韓韶禧（韓素希）

個性、性感、仙氣切換自如的人氣女神「韓韶禧（韓素希）」，一頭迷人長髮讓他更有女神風範，在2024下半年也狠心斷髮啦！跟上正流行的70年代Kitty Cut貓咪鎖骨剪風潮，蓬鬆層次感、自然的C字型捲度搭配中分深色髮色，自帶夏日的清爽感，卻似乎更加撩人，一個回眸髮絲飄逸，連小編都心動啦～

11. STAYC ISA

短髮貓貓來啦！女團STAYC中以「小貓相」擁有超人氣的成員「ISA（李彩煐）」，出道以來首度挑戰短髮造型，一頭黑長髮剪到下巴下方，層次較低的鮑伯頭增添知性氛圍，搭配水手服似乎真的像是校園中的模範生女神，算是入門款安全牌髮型。

12. (G)I-DLE田小娟

「Hit the klaxon～」在回歸曲〈Klaxon〉中，變身清涼夏日女神的(G)I-DLE成員田小娟，不但換上出道以來最破格的螢光亮橘色秀髮，還一刀剪到史上最短（笑），與下巴線齊平的小男孩風短髮，同時在前端做出細膩層次修飾臉型，隊長大人吸睛度、帥氣度狂飆啊！

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