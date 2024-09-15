84歲凌波與一傳奇影星罕露面為張艾嘉新戲撐場　3人珍貴合照曝光

張艾嘉主演新片《女兒的女兒》於13日在多倫多影展舉行世界首映，不僅有女主角張艾嘉，包括年輕導演黃熙、飾演張艾嘉女兒的劉奕兒一同出席，移居加拿大的兩位傳奇影星凌波與金漢也現身為張艾嘉打氣，3人還留下珍貴的合照，劉奕兒看片後更是無比激動，直呼「一靠近張姐我就會爆哭」。



張艾嘉在片中飾演一名即將迎來退休樂活人生的母親，卻因為一場意外，不得不重新整理與女兒相處的狀態，電影首映後現場掌聲不斷，席間也聽到觀眾的抽泣聲，張艾嘉上台致詞時特別感謝有這部電影，讓她可以在人生的這個階段，透過「金艾霞」這個角色重新回望自己走過身為女兒與母親的歷程，更透露當初為了做功課，書寫了許多與角色的對話，內容充實到甚至即將出版成書，可見片中角色呈現的情感厚度。

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片中飾演叛逆女兒的劉奕兒，這次是首度觀賞全片，受電影感動衝擊的她眼眶泛淚的笑說：「我現在要跟張姐保持一公尺以上的距離，以免太靠近我就會爆淚！」她感性表示謝謝這部片，讓她多獲得一個媽媽。有趣的是，片中剪了一頭帥氣短髮的她在首映現場優雅的形象反差太大，讓現場觀眾都驚呼認不出，她打趣地說：

其實我自己也認不出是我，要被自己帥翻了！

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電影在冬天遠赴紐約取景，不可控但充滿生命力的街頭，讓電影獲得不少富饒趣味的畫面。導演黃熙直說最喜歡張艾嘉穿梭在紐約地鐵時，剛好有一個推著嬰兒車的媽媽經過的畫面：

當下我就決定一定要捕捉下來，將這個非常點題的畫面剪在電影中！

此景也被心有靈犀的國際影評接住，堪稱最美的偶然靈光。

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《女兒的女兒》在多倫多影展世界首映同時也入圍「站台單元」競賽，共有十部作品一同角逐獎項，電影預計年底在台灣上映。

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