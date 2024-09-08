39歲視后拍張艾嘉真人騷「最擔心冇得裸體」節目卡士仲有2大男神

《尹食堂》的海外版《艾嘉食堂》歷經四年籌備，終於將在10/5（六）首播。近日泰坦星文創正式公開大廚張艾嘉之外的班底卡司包括楊祐寧、柯佳嬿、王大陸，而網路上瘋傳的舒華還沒獲證實，可能會在下一波宣傳曝光。



製作人B2表示，選角上有根據《尹食堂》的員工角色配置，包含一位店經理、一位二廚、以及一位外場人員。店經理嚴謹、有廚藝，當初直接就想到家裡開餐廳、擁有廚師執照的楊祐寧；外場人員希望是活潑的、年齡上是團隊的老么，王大陸因此入列；而最後才定下的人員二廚，是細心、會做菜的女性角色，由柯佳嬿點頭出任。

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B2說：「我們側面瞭解到柯佳嬿是會做菜的，而且私底下的她非常活潑，我們希望能透過《艾嘉食堂》呈現出私底下反差可愛的她。」



至於四位演員對於《艾嘉食堂》，他們一致表示收到企劃的當下都覺得「很好玩！很期待！」但也都曾有過猶豫的部分，張艾嘉說：「如果我們做得跟以前的綜藝很不一樣，很真心、很誠意，沒有很假的劇本的話，觀眾會喜歡看嗎？」

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楊祐寧則拿出餐飲專業：「我們菜單全部都是自己擬定的，所以不確定能不能制定一個完美的菜單去呈現。」王大陸就怕自己不能好好用英文做好外場的工作。柯佳嬿開玩笑的說自己沒有拍過實境節目，聽說實境節目的攝影機24小時都開著，「最大的疑慮是不能在自己的房間裸體。」

《艾嘉食堂》10/5起將於Netflix（亞洲地區）週六晚上十點播出。更多詳細資訊、節目內容，請上官方社群網站查詢。

柯佳嬿2016年憑《必娶女人》首度獲封金鐘視后，2020年再以《想見你》二度封后。（節目截圖）

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