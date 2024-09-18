29歲娛圈人妻榮升人母後身材更火辣　產後即復工出寫真曬完美體態

祈錦鈅在去年升格人母後，不僅沒有因此減緩工作腳步，更在產後立即復工，遠赴大陸拍攝個人寫真書《不祈而遇》，展現比產前更加火辣的魔鬼身材。



祈錦鈅表示，《不祈而遇》是以「邊走邊拍」的形式進行拍攝，透過鏡頭捕捉她在不同場景中的自然狀態和心境變化，恰巧呼應了書名所象徵的「不刻意尋求，卻與生命中美好事物不期而遇」的感動。而身為多年好友的攝影師莉奈，更是完美補捉到祈錦鈅生活中的每個真實瞬間，呈現出她最純粹真實的一面。

【圖輯】點圖放大看更多祈錦鈅靚相👇👇👇

+ 31

祈錦鈅大膽以單穿罩衫的方式，若隱若現地展露祈錦鈅姣好的身材曲線，完全看不出她已是人母的事實。對此祈錦鈅直言：

「為了這本寫真書，我非常認真地控制飲食，而且很確定現在的身材體態比過去任何時候都要好，希望粉絲們會喜歡這次的作品呈現。」



【相關圖輯】曾之喬宣佈大肚後曬迷人美背 獲網民封最美孕婦：好似邱淑貞（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 35

《不祈而遇》這本寫真書不僅多元展示了祈錦鈅的各種風貌，更是一場視覺與心靈的饗宴，帶領讀者一同探索那些無需祈求，卻悄然降臨的美好事物。目前台版寫真已在數位平台上架，日版也預計在10月4日正式上線。

【相關圖輯】林采緹已做媽媽繼續賣性感 澎湃身材仍火辣 睇唔出生過仔（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 40

延伸閱讀：

66歲李宗盛不藏了！無預警宣布好消息 「飄洋過海追愛」

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】