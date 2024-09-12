天后隱瞞患癌9年　另一女星曾患胃癌揭化療有幾痛苦：傷害非常大

台語天后江蕙（二姐）於昨（11）日無預警自爆當初在9年前宣布引退，是因為當時得了癌症，必須休息接受治療，還指出在治療期間出現肺栓塞、大出血等症狀，還一度失去最重要的嗓音。消息一出，讓外界譁然，而曾罹患胃癌4期的女星唐玲，也憶起當初生病時的痛苦經歷。



【圖輯】點圖放大看更多江蕙照片👇👇👇

+ 13

唐玲透露，自己在聽聞江蕙罹癌的消息著實讓她嚇了一跳，同時她也猜測江蕙之所以當時並未吐露真相，是因為不想讓喜歡她的歌迷們擔心，而她也以過來人的經驗，分享了對抗病魔的經歷：

開刀化療之後，身體內在與外表，都會產生非常嚴重的傷害，這種變化是回不去的了。

【圖輯】點圖放大看更多唐玲照片👇👇👇

+ 14

最後，唐玲也語重心長地說道：

「藝人習慣呈現美好的一面給觀眾朋友，不希望被大家看到病容，這消息也讓我想起，自己那段痛苦難耐的經歷，不禁非常心疼我們的台灣歌后，也同樣經歷過那段難熬的日子，最近看到她露出的照片，相信她已經戰勝了病魔，要以重生的姿態回歸大舞台，唱歌給大家聽。期待看見她恢復活力，展示努力康復的成果，祝福演唱圓滿成功！」



【相關圖輯】癌症｜男子興奮體驗「抓龍筋」女技師出手一碰「有點大…」竟摸出睪丸癌（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 10

延伸閱讀：

台灣大廠「驚傳倒閉」！裁員上百人 員工上班一半失業

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】