女星幫忙搶飛竟被圈中閨密走數　嬲爆公開二人身份　至今仍未畀錢

丫頭（詹子晴）因為有人脈與管道，所以常會幫忙演藝圈一些好友搶熱門演唱會的票，不過近來則傳出幫張景嵐、熊熊搶到票後，兩人最後竟然放鴿子，還未付買票的錢。



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據「鏡週刊」報導，丫頭曾稱自己開公司請員工幫忙搶票，之前在《小姐不熙娣》就吐苦水，幫兩位女藝人買票，結果後來兩人拿到免費的公關票，就忽略請她買票的事，沒有付錢，也沒有給她交代，現場拱她說出名字，丫頭就要求製作單位後製時要消音，雖然節目播出時是消音，但她在錄影現場說出張景嵐、熊熊的名字，感覺氣還沒消，並抱怨：

到現在都還沒付錢！

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