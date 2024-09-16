女星幫忙搶飛竟被圈中閨密走數 嬲爆公開二人身份 至今仍未畀錢
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
丫頭（詹子晴）因為有人脈與管道，所以常會幫忙演藝圈一些好友搶熱門演唱會的票，不過近來則傳出幫張景嵐、熊熊搶到票後，兩人最後竟然放鴿子，還未付買票的錢。
【圖輯】點圖放大看更多「疑似走數女星」熊熊的照片👇👇👇
+19
據「鏡週刊」報導，丫頭曾稱自己開公司請員工幫忙搶票，之前在《小姐不熙娣》就吐苦水，幫兩位女藝人買票，結果後來兩人拿到免費的公關票，就忽略請她買票的事，沒有付錢，也沒有給她交代，現場拱她說出名字，丫頭就要求製作單位後製時要消音，雖然節目播出時是消音，但她在錄影現場說出張景嵐、熊熊的名字，感覺氣還沒消，並抱怨：
到現在都還沒付錢！
【圖輯】點圖放大看更多「疑似走數女星」張景嵐的照片👇👇👇
+17
天后隱瞞患癌9年 另一女星曾患胃癌揭化療有幾痛苦：傷害非常大女星閃婚不到一年驚傳離婚 夫妻互控家暴「嗌交至凌晨」驚動警方《鹿鼎記》女星疑食錯藥留恐怖後遺症 休息6年狂減20kg驚豔復出女星著LED燈衫騎刧Bruno Mars演唱會 道歉後透露件衫其實可熄燈「大碼跨性別網紅」暴風式減肥再隆胸 驚變窈窕辣妹 女星也大讚與內地一線女星離婚5年！49歲前TVB小生被網民指「斷崖式衰老」
延伸閱讀：
昔戀15歲女星震驚港台！徐少強生前3段婚姻 妻辦後事哀傷過度也離世
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】