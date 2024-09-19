58歲美魔女柚子皮遮敏感部位賀中秋　做好心理準備被批評卻獲激讚

58歲的台灣美魔女胡文英保養得宜、作風大膽，累積一票死忠粉絲，近來她因和曾出演AV《華根初上》的鄧佳華合作拍短影片，讓死忠粉絲氣到退追，胡文英瞬間掉粉，她日前接受台媒《TVBS新聞網》專訪表示：「什麼也沒賺到，賺到一個臭名聲，我心累了！」傾吐無奈心聲。日前中秋節，胡文英發文分享她僅用柚子皮遮胸的美照，火辣慶中秋：「文英祝大家中秋節快樂。」



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照片中，胡文英站在溪邊，手拿充氣籃球，上半身僅以柚子皮遮住重點部位，渾圓上圍幾乎一覽無遺，下半身則穿著黑色蕾絲三角褲，腰間綁上柚子皮裝飾。胡文英開心表示：

「中秋節到來，喜歡創新的文英又來了，這次的創意柚子裝，你們喜歡嗎？我永遠是那個標新立異、獨樹一幟，勇敢做自己的文英，不為他人所動搖。」



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胡文英早前才發行寫真，作品大受好評趁勢又推出第二系列，後來因為跟鄧佳華合作，讓她遭到無情批評，但她並不在意外界輿論，保持一貫作風，大方展露好身材，她說「Maybe這次的主題又有人會炎上，可我一點也不care，Come on！」照片一出，讓粉絲紛紛留言大讚：

「中秋節快樂！好身材！美魔女」

「我們烤肉時需要你」



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