金剛舊愛梁云菲陽台熱吻　發現被偷拍「反拍狗仔隊」讚記者影得好

金剛舊愛梁云菲與新男友小銨近日前往馬爾代夫度假，12日發文表示當地竟也有「被狗仔隊拍」的問題，並曝光一組她與男友在酒店陽台熱吻被拍下的畫面。



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不過梁云菲認為拍出了「戀愛氛圍感」，男友小銨還反拍「狗仔隊」，笑稱狗仔隊未來必定一片光明，「如同我們的愛情」。而網友看照片畫質清晰，兩人吻得浪漫，紛紛留言：

「這真的是狗仔隊拍的嗎？真的很有戀愛的感覺」

「充滿幸福的感覺」

「照片好好看」



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網友也稱「偷拍狗仔隊超好笑」、「狗仔隊還被你們反拍」。其實梁云菲口中的狗仔隊是相熟的朋友，是名專業的攝影師。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】