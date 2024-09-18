「56歲美魔女」挑戰性感MV　穿透視裝摸半裸小鮮肉：老公都沒看過

台灣美魔女談詩玲推出新專輯《追夢的人》，新專輯挑戰重重，日前拍攝新歌《牽豬弟》MV，談詩玲與猛男火辣互動大跳黏巴達（Lambada），撫摸胸肌差點卡關，談詩玲笑說平日與猛男練舞，他們都有穿衣服，怎料在鏡頭前要真實觸碰青春彈性胸肌，真是尷尬萬分！



而被暱稱小鮮肉殺手，談詩玲分享近來桃花超旺，身邊總被小鮮肉圍繞著，新歌《牽豬弟》演唱超有感！

台灣美魔女談詩玲推出新專輯《追夢的人》，日前拍攝新歌《牽豬弟》MV，穿透視裝與半裸猛男火辣互動。（談詩玲Facebook）

台灣美魔女談詩玲推出新專輯《追夢的人》，日前拍攝新歌《牽豬弟》MV，穿透視裝與半裸猛男火辣互動。（談詩玲Facebook）

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這回談詩玲也首度挑戰恰恰舞曲，與小鮮肉惹火互動共舞，提到新歌，談詩玲分享上張專輯嘗試電音舞，新專輯則要挑戰情境熱舞。

新歌《牽豬弟》特別選在專輯最後一首錄製，感謝製作人先苦後甜的計策，新歌首首充滿著高難度：

讓我先前在錄音室操練到快崩潰，再安排恰恰舞曲做為專輯錄製完美句點，心情就像洗三溫暖般，很感恩終於完成啦！

而提到新歌造型，談詩玲開心表示「冰冰姐常笑說我是做阿嬤的青春美少女」，這次捨青春變身熟女，挑戰性感造型，一襲似有若無的薄紗造型，若影若現性感爆錶，談詩玲直說為了區隔與小鮮肉猛男的年紀外表差異，刻意化身性感熟女，凸顯小鮮肉與熟女的反差鮮明形象，刻意走性感路線，歌曲充滿逗趣詼諧，聽了心情絕對會大好！

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被封為小鮮肉殺手的談詩玲專吸引年輕弟弟，她坦言現實生活中經常遇到小鮮肉，更開玩笑直呼今年桃花運特別旺盛，舉凡平日經常的運動、健身重訓、打高爾夫球等等，教練都巧合的是小鮮肉，身材都是猛男級。

此次拍攝新歌《牽豬弟》MV，舞群也是弟弟，談詩玲並笑說：「年輕人就是青春無敵啦，他們都把我當姐姐看待，我天生就是男生的個性，大家都是哥倆好，所以就這樣跟他們成為好友，而為新歌練舞時，觸摸舞者厚實Q彈的胸肌，更讓我大感自嘆不如！」

此外，拍攝MV當天，男舞者厚實胸肌直接露：「讓我真是興奮又尷尬，心想這樣年紀吃弟弟豆腐好嗎，平日我們練舞時，都是隔著外衣，但怎料拍MV現場要真實的互動，捨棄借位，而是真實觸碰，整首歌曲幾乎都要與男舞者互動秀舞技，全程的撫摸胸肌情境舞，儼然是慢版的黏巴達，剛開始真的很害羞，頻頻因為撫摸胸肌卡關，後來被猛男舞者激將虧我很膽小，好強的我就一鼓作氣的拚了，MV以一鏡到底拍攝，首次展現撫媚艷麗，我很滿意。」

談詩玲並笑說至今老公還沒看到MV，但有口頭先打預防針，希望給他驚艷而不是驚嚇！

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