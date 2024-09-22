《凡人歌》劇情貼地10大金句惹無數共鳴：降低物慾生活只會更開心

人們總說「戲如人生」，許多電視劇的情節往往都是我們現實中日常發生的「劇情」。例如在《凡人歌》這部陸劇中，裡頭每個角色都像是我們生活中的寫照，他們的經歷與對話無不深深打動我們的內心。這些臺詞不僅僅是劇中的對白，更是充滿智慧與力量的生活哲理。



1. 我們都乃凡人，都會被家長裡短、柴米油鹽牽絆。

普通人也好，富貴人家也罷，我們的生活總是會被日常瑣事、家庭事務和基本生活需求所困擾或牽絆。



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2. 步入婚姻生活，就不能只考慮做自己。要考慮到丈夫妻子、兒子女兒。

進入婚姻後，就不再是我，而是我們。不能只關注自己的需求和想法，還需要照顧到伴侶和孩子的感受與需求，承擔家庭責任。



3. 同頻共振。夫妻雙方不能一個追求進步，一個追求躺平。既然在一起生活，就要協商找出中間值，並一同走向屬於家庭的舒適區。

夫妻雙方應保持一致的目標和步調，不能一個努力進步，另一個卻不思進取。生活在一起需要彼此溝通，找到平衡，共同營造適合家庭的和諧生活環境。



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4. 不可強求，大勢靠運。有時候我們上升，不是我們的姿勢好，而是我們乘坐的電梯在上升。所以什麼姿勢其實不重要。

不要過分強求，有時成功是因為大環境的推動，而非個人的能力。順勢而為，比執著於方法或技巧更為重要。



5. 不喝雞湯，不吃大餅。工作是別人的，生活是自己的。任何時候家人都是第一位。

這句話提醒我們不要被空泛的激勵或虛假的希望所迷惑，工作是為了生活，而生活的重心永遠應該是家人。家人才是我們最重要的依靠和優先考慮的物件。



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6. 拒絕虛榮、降低物慾，生活只會更開心。

這句話宣導我們放棄對奢華和物質的追求，專注於簡樸和真實的生活。減少虛榮和物慾，可以讓我們的生活變得更加充實和快樂。



7. 生活不會因為你的退縮而停止，它總是在不斷前行，我們能做的就是勇敢面對。

沈琳在面對職場挑戰時的堅定，激勵我們勇敢地迎接每一個挑戰。無論我們遇到什麼困難，生活都會繼續前進，我們需要做的就是勇敢地面對挑戰，積極應對。



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8. 有時候，放下並不意味著放棄，而是為了更好地開始。

放下某些事物或放棄某些追求並不一定是失敗。相反，這種放下可能是為了讓自己重新開始，追求更好的未來。放下有時候是為了更好地迎接新的機會和挑戰。



9. 每個人都有自己的價值，哪怕在看似普通的崗位上，也能展現獨特的光彩和熱情。

對於那些容易陷入自我懷疑的人，願這句話能帶給你自我認同感。每個人，無論在何種崗位上，都擁有獨特的價值。即使是在看似普通的工作中，我們也能夠通過自己的努力和熱情展現出獨特的光彩和貢獻。



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10. 生活不會總是一帆風順，但正是這些波折，讓我們成長，讓我們變得更強大。

雖然生活中不會總是一帆風順，但正是這些波折和困境使我們變得更加堅強和成熟。每一個挑戰都是成長的機會，使我們變得更加有韌性。



有時我們真正需要的並非去改變世界，而是調整我們看待世界的角度。唯有內在心態的轉變更具意義。

【本文獲「goody25」授權轉載。】