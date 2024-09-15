12部久別重逢甜寵陸劇推薦：私藏浪漫/遇見你的那天/原來我很愛你

由魏哲鳴和張佳寧主演的甜寵陸劇《私藏浪漫》一經播出後熱度飆漲，瞬間成為2024暑期檔的黑馬！講述了「家昱戶筱CP」的先婚後愛和辦公室秘戀的甜蜜故事，雖然劇情並不新穎，但魏哲鳴和張佳寧的自然演技和高CP感讓觀眾欲罷不能，甜蜜互動讓人姨母笑不停。



這段久別重逢的故事成為觀眾心中的心頭好，所以接下來就為大家盤點12部都是有關於「久別重逢」的甜寵陸劇，如果喜歡這種類型的話，絕對不能錯過這集分享～

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「久別重逢」甜寵陸劇1.《私藏浪漫》

《私藏浪漫》改編自輕黯小說《辦公室隱婚》，講述了高中同學涂筱檸和紀昱恒在「千里緣」相親場所重逢，並在各自需求下決定隱婚的故事。十年後，他們在辦公室裡扮演同事，私下卻是夫妻，共同經歷了久別重逢和雙重身份的考驗。張佳寧與魏哲鳴的出色演技，讓這部甜寵劇受到了觀眾的熱烈追捧，成為今年暑假收視率最高的陸劇之一，尤其是兩人情感爆發的哭戲，引發了網友們的熱議和好評。

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「久別重逢」甜寵陸劇2.《你比星光美麗》

《你比星光美麗》講述了紀星（譚松韻飾）從知名大學畢業後，在科技公司工作的她不甘於辦公室的束縛，決心與學弟創業。初期資金短缺，團隊陷入困境，這時海歸CEO兼大學學長韓廷（許凱飾）伸出援手，兩人成為不可分割的商業夥伴。彼此經歷現實挑戰，最終發現對方才是靈魂伴侶。韓廷與紀星在學生時期相識，重逢後感情迅速升溫，甜蜜互動讓觀眾心醉。這部劇憑藉甜寵劇情和譚松韻、許凱的精湛演技，收視率飆升，口碑極佳。

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「久別重逢」甜寵陸劇3.《遇見你的那天》

《遇見你的那天》講述了商心廣告公司策劃部項目負責人許慕，在一次提案會上與高中學霸同桌謝時重逢，對方現已成為電子商務平台總監。一次酒醉後，兩人誤打誤撞成為契約情侶並展開同居生活，逐漸產生感情。原來，這一切都是謝時精心策劃的重逢。劇情涵蓋久別重逢、雙向暗戀、辦公室戀情等多種甜蜜元素，深受觀眾喜愛。許慕和謝時的互動讓人心動不已，該劇成為暑期檔收視率最高的甜寵劇之一，口碑爆棚。

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「久別重逢」甜寵陸劇4.《你是我的榮耀》

久別重逢的甜寵劇怎能少了楊洋和迪麗熱巴主演的《你是我的榮耀》呢！該劇改編自顧漫同名小說，講述了人氣明星喬晶晶（迪麗熱巴飾）與昔日暗戀的學神於途（楊洋飾）多年後在遊戲中重逢，並展開一段療癒愛情的故事。兩人的再次相遇不再錯過，於途更是展開了追妻模式，甜蜜互動讓人心動不已。該劇自首播以來，人氣爆棚，僅4小時網播量即破億，大結局累積播放量更突破40億，被譽為今年暑期檔最火紅和最賺錢的劇之一，口碑極佳。

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「久別重逢」甜寵陸劇5.《三分野》

吳倩與張彬彬合作的新劇《三分野》終於上線。劇情講述東和集團千金向園為拯救西安分公司，職場上重逢了曾暗戀的校園男神徐燕時。兩人從誤會分開到再次相遇後，互寵互撩，雙向暗戀和久別重逢的情節讓人心動不已。隨著劇情發展，張彬彬霸氣的吻戲更是讓觀眾直呼過癮。《三分野》收視率持續飆升，成功打敗多部熱門劇，成為今夏最受歡迎的劇集之一，口碑爆棚。

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「久別重逢」甜寵陸劇6.《歸路》

井柏然和譚松韻主演的《歸路》是一部關於重逢的浪漫電視劇。劇中，兩人飾演從學生時代便相識並互為初戀的角色，因學業和家庭原因分開，十年後再度重逢。故事改編自墨寶非寶的同名小說，講述投資總監歸曉與排爆特警路炎晨在多年後重逢並再次相戀的過程，充滿了甜蜜和感動。該劇自播出以來，聲量高漲，結局已累積超過14億流量，成為觀眾心中的高口碑劇集。

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「久別重逢」甜寵陸劇7.《我只喜歡你》

《我只喜歡你》由吳倩和張雨劍主演，改編自喬一散文隨筆《我不喜歡這世界，我只喜歡你》。劇情講述學渣趙喬一與學霸言默從學生時代的同桌到成年後成為戀人的過程。他們經歷了分離與重逢，從青澀到成熟，共同成長。該劇清新甜蜜，CP感十足，深受觀眾喜愛。上線13小時播放量即破億，大結局播放量累積至17億，成為收視與口碑雙豐收的甜寵劇，許多觀眾都為之著迷。

「久別重逢」甜寵陸劇8.《原來我很愛你》

林彥俊和萬鵬主演的《原來我很愛你》講述了一段久別重逢的愛情故事。該劇改編自木浮生的同名小說，講述了夢想成為廣播人的桑無焉與神秘詞曲創作人蘇念衾在經歷分手後，三年後再度相遇，雙方成為更好的自己，最終收穫美好愛情。劇情不僅圓滿了故事線，還豐富了人物性格，林彥俊的溫柔演繹讓人如痴如醉。該劇質感優越，色調樸素自然，氛圍感十足，獲得了高度評價和口碑，成為觀眾心中的甜寵佳作。

「久別重逢」甜寵陸劇9.《溫暖的弦》

《溫暖的弦》由張翰和張鈞甯主演，講述了佔南弦與溫暖從青春懵懂到10年後再度相遇的愛情故事。兩人曾因誤會分手，多年後在職場上重逢，經歷了不少刁難和互虐，最終在坦露心意後再次走到一起。這部劇融合了甜蜜與虐心，成為經典之作。自播出以來，湖南衛視和騰訊視頻等平台的收視率突破27億人次，人氣驚人，最終大結局更是讓觀眾心滿意足，收穫了極高的口碑。

「久別重逢」甜寵陸劇10.《南風知我意》

成毅和張予曦再度合作的現代劇《南風知我意》講述了分離許久後重逢的動人故事。藥物研發員傅雲深和外科醫生朱舊在一場人道醫療救援行動中相遇並點燃愛火，但因事故分離。1年後重逢後，他們從互相刁難到彼此治癒，劇情溫暖感人。該劇改編自七微的同名小說，自播出以來，便迅速登上貓眼熱度冠軍，收視率和口碑均表現不俗，深受觀眾喜愛。

「久別重逢」甜寵陸劇11.《誰都知道我愛你》

宋茜和許魏洲主演的《誰都知道我愛你》講述了深夜電台主播何笑然和創二代蕭尚麒分離多年後重逢的浪漫故事。何笑然從學生時代便暗戀蕭尚麒，卻因誤會在畢業時分開。多年後再度相遇，兩人展開了一段甜虐交織的戀情。改編自月下簫聲的同名小說，這部劇既有暗戀修成正果的甜蜜，又充滿了成年人戀愛的複雜情感。宋茜和許魏洲的CP感十足，劇情飽滿，引發大量觀眾共鳴，收視率和口碑均表現出色，深受好評。

「久別重逢」甜寵陸劇12.《難哄》

《難哄》由章若楠和白敬亭主演，講述了溫以凡回到家鄉工作，意外遇見高中同學桑延的故事。兩人久別重逢，起初裝作不認識，但隨著頻繁相遇，感情逐漸升溫。因意外決定合租後，桑延的真誠打動了溫以凡，她逐漸敞開心扉，揭開內心秘密。改編自竹已的熱門小說，該劇在選角和製作上均引發熱議，並由原著作者擔任編劇，忠實還原小說情節。自官宣以來，熱度不斷攀升，預告片一經釋出便引發粉絲狂熱期待。

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