時裝雜誌拍出時裝災難？被指影到女神好樣衰　網民坦言唔識欣賞

最近，BLACKPINK成員Jennie登上了美國版《Harper's BAZAAR》的最新封面，雖然這組照片展示了她多重魅力與大膽風格，然而卻在韓國引發了強烈爭議，尤其是在服裝造型和攝影風格上。



今次Jennie在照片中以短髮亮相，並穿著多套獨特且性感的服裝，盡顯她的時尚先鋒地位。儘管國際粉絲對這組照片大多表示欣賞，但韓國網友的反應卻截然不同。

【圖輯】點圖放大看Jennie登上美國版《Harper's BAZAAR》的封面照及更多IG靚相👇👇👇

+ 22

除了認為Jennie的服裝造型過度性感，還有大多數人更集中批評攝影師Zoë Ghertner的拍攝風格，認為他拍攝手法毫無技能，導致這些照片無法展現出Jennie的真實魅力，甚至有人聲稱攝影師故意讓Jennie看起來「不好看」。

【你可能感興趣】點圖放大看Jennie與兩男共舞「被封3P舞蹈」的美劇大尺度畫面👇👇👇

+ 19

有些人將攝影師這次的拍攝風格與她以往為其他知名模特如Bella Hadid拍攝作品進行對比，指出她一貫喜歡使用扭曲的視角和不尋常的構圖進行拍攝，紛紛批評道：

「我突然有種自信，覺得我能拍得更好。」

「哇，真醜」

「這是攝影師？」

「這是什麼選片？連封面都像是他們特意選的讓Jennie顯得不好看。」



【相關圖輯】菲律賓少女撞臉Jennie@BLACKPINK意外爆紅 即時遭網絡欺凌急刪IG（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 9

另外也有粉絲認為，Jennie今次的造型不僅太過於暴露，並且毫無美感：

「第一張看起來太像內衣了，這些照片和服裝到底是怎麼回事」

「所有的表情都是一樣的，衣服太暴露了，感覺攝影師故意選了一些不如B cut照片（因有缺點而沒被選中的照片）。」



儘管這些批評聲音強烈，也有支持Jennie的粉絲認為這組照片展現了她的多樣性與大膽嘗試，不應只局限於傳統美學標準來看待。總的來說，Jennie的封面作品在全球範圍內依然引發了熱議與討論，進一步證明了她的時尚影響力。

【同場加映】萬千星輝｜重溫16個「時裝車禍」Look 胡定欣麥明詩都上榜兩次？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

萬千星輝｜重溫16個「時裝車禍」Look 胡定欣麥明詩都上榜兩次？

+ 27

【本文獲「Goody25」授權轉載。】