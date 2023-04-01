關於Jennie的10件事　家世顯赫富足三代人　阿爺身份原來不簡單

韓國人氣女團BLACKPINK早前分別於香港及台灣舉辦演唱會，網上各大社群平台都在討論她們，掀起一股BLACKPINK風潮。四名成員當中，有「人間香奈兒」之稱的Jennie，更是憑著「高級臉」叱吒時尚圈，在全球都擁有大批的粉絲，究竟Jennie有著什麼樣的魅力呢？今天就跟著《Dailyview網路溫度計》一起來看看吧！



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揭秘Jennie 1｜當了七年練習生後才順利出道

Jennie在成為BLACKPINK成員前，在YG當了7年的練習生，在這七年的期間，不只要住在爬滿蟑螂的宿舍中，肚子餓也只能吃雞蛋和草莓醬來果腹，在經過不斷地努力和培訓後，Jennie才成為了BLACKPINK的一員。而在這之前，YG也曾在2012年時透過Blog公開Jennie的照片，並寫下「Who's that girl?」，隨後發出培訓影片，讓Jennie成為第一名公開名字的練習生。

揭秘Jennie 2｜家世相當顯赫

BLACKPINK團員們的家世都相當優渥，而Jennie出身自首爾「富人區」江南區清潭洞，家世有多種說法，爸爸曾被指是韓國SBS電視台的股東和醫療機構的大股東，而媽媽則據傳是韓國娛樂公司CJ E&M的執行長和投資者，爺爺為知名企業理事，一家人來頭都不小，就連Jennie在紐西蘭讀書的學校也是當地赫赫有名的貴族學校。

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揭秘Jennie 3｜「金珍妮」是本名

Jennie的本名為金珍妮，她透露名字的由來是因為媽媽非常喜歡演員李政宰，尤其是在韓劇《沙漏》中出演「在熙」一角讓她相當喜愛，因此決定若生兒子就要叫「在熙」，在Jennie出生後，決定用發音相近的名字「金珍妮」。Jennie也曾送給李政宰自己跟墨鏡品牌Gentle Monster合作聯名的商品，李政宰也開心拍成影片力挺。之後兩人在美國參加2021 LACMA Art + Film Gala盛會時巧遇雙方也開心合照，幫媽媽成功追星。

揭秘Jennie 4｜偶像是Rihanna

Jennie曾多次公開表示自己的榜樣是Rihanna，Rihanna對她有很大的影響力，Jennie在海選試鏡時就是表演Rihanna的歌曲《Take a Bow》，Rihanna曾在2019時，前往韓國宣傳Fenty Beauty品牌，當時Jennie也現身，成功與偶像合照。

揭秘Jennie 5｜ 男神收割機

Jennie出道後多次傳出緋聞，2019年時和EXO成員Kai傳出緋聞，但戀情曝光不到一個月的時間，SM娛樂就確認分手。之後則是和師兄GD權志龍傳出戀情，粉絲透過情侶配飾、服飾等蛛絲馬跡認定兩人在交往。近期，則是和BTS成員金泰亨（V），黑客疑似駭進Jennie手機，將兩人私下合照曝光，兩人也在先前Harry Styles演唱會，在戀情曝光後首度同框。

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揭秘Jennie 6｜ 受封「人間香奈兒」

幾乎大家都知道Jennie擁有「人間香奈兒」的稱號，而這個稱號的由來是因為Jennie不論是舞台服裝或是私下服裝都是Chanel不離身，總是能結合Chanel穿出自己風格的Jennie，成為許多人的時尚指標，也讓Jennie成為Chanel的代言人，成為公認的「人間香奈兒」。

揭秘Jennie 7｜ 精通三國語言

Jennie曾經分享過在9歲時與家人去紐西蘭旅遊，當時媽媽問她喜不喜歡這裡，Jennie隨口就回答了「喜歡」，沒想到隔一年媽媽就直接送她到紐西蘭留學，直到後來因為徵選進YG娛樂後才返回韓國，因此精通英文，除此之外，日語、韓語也都難不倒她，先前Jennie也曾透露正在學習法文。

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揭秘Jennie 8｜進軍荷里活！出演美劇《The Idol》

首次嘗試演戲的Jennie就朝著荷里活發展！首部影視作品是由加拿大天王The Weeknd及尊尼特普（Johnny Depp）女兒莉莉蘿絲特普（Lily-Rose Depp）主演的HBO影集《偶像漩渦》（The Idol），在預告中可以看見Jennie的幾個鏡頭，雖然還不知道劇中的戲份多寡，但還是讓粉絲相當期待。

揭秘Jennie 9｜熱愛普拉提、空中瑜伽

Jennie擁有相當出色的好身材，讓許多人相當羨慕，但這樣的身材是Jennie努力苦練而來。Jennie相當熱愛普拉提和空中瑜珈，即便行程幾乎滿檔，Jennie也依舊會抽空出時間，一個禮拜至少到教室一次，上相關的課程。

揭秘Jennie 10｜身體不好，患有恐慌症

成為世界級偶像的Jennie，一舉一動都受到鏡頭和粉絲的放大檢視，因此也帶給Jennie巨大的壓力，Jennie就曾在宣傳活動時，恐慌症發作，看起來相當不舒服。Jennie的媽媽也曾透露Jennie一出生體力就不好，因此可以看到她在表演結束後經常大口吸氣、雙手顫抖、眼神渙散的模樣，成員們也經常在舞台上提醒Jennie要記得呼吸。而先前爆出與金泰亨的戀情，加上不斷她劈腿GD的傳言，讓Jennie當時回國在面對大批狗仔鏡頭和閃光燈，也疑似恐慌症發作。

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