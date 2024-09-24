企業強人第7集劇情｜姜大衛告發謝東閔偽造文件　仲要佢幫手頂罪

《企業強人》第7集劇情：

敬圖股價持續低迷，姜大衛因為股票失利而萌輕生念頭，結果他沒勇氣跳下去。譚俊彥和張曦雯趕到，與龔嘉欣一同解決冷凍車失事危機，張曦雯看出龔嘉欣與陳豪關係不簡單。

姜大衛因為股票失利而萌輕生念頭。(影片截圖)

俊彥和張曦雯趕到，與龔嘉欣一同解決冷凍車失事危機。(影片截圖)

陳豪到龔嘉欣的店感謝她的幫忙，決定加她獎金，除此之外，更幫龔嘉欣抹手及抹臉，二人就像兩小無猜的小情侶般相處，最後龔嘉欣稍為打扮與陳豪去吃飯。譚俊彥繼續與張曦雯曖昧，還故意提起龔嘉欣，以圖試探張曦雯對陳豪的反應。

陳豪幫龔嘉欣抹手及抹臉，二人就像兩小無猜的小情侶般相處。(影片截圖)

陳豪幫龔嘉欣抹手及抹臉，二人就像兩小無猜的小情侶般相處。(影片截圖)

譚俊彥繼續與張曦雯曖昧，還故意提起龔嘉欣。(影片截圖)

譚俊彥繼續與張曦雯曖昧，還故意提起龔嘉欣。(影片截圖)

姜大衛向銀行告發謝東閔偽造文件，還花言巧語令謝東閔為他扛罪，一邊向他表示待他出獄後會把敬圖交給他，一邊「打感情牌」向謝東閔表示自己認罪都可。謝東閔雖然不想頂罪，最後無奈答應姜大衛。

姜大衛向銀行告發謝東閔偽造文件。(影片截圖)

還花言巧語令謝東閔為他扛罪。(影片截圖)

還花言巧語令謝東閔為他扛罪。(影片截圖)

還花言巧語令謝東閔為他扛罪。(影片截圖)

敬圖被停牌，姜大衛約陳豪見面，希望用自己曾幫助他父親保著世代物流一事來要求他父債子還，挽救敬圖！陳豪答應了姜大衛幫忙保著敬圖。陳豪與譚俊彥、張曦雯商議拯救敬圖，但成峰資本的投資人拒施援手。

姜大衛約陳豪見面，希望用自己曾幫助他父親保著世代物流一事來要求他父債子還。(影片截圖)

陳豪與譚俊彥、張曦雯商議拯救敬圖，但成峰資本的投資人拒施援手。(影片截圖)

陳豪決心要做「白武士」救姜大衛，所以打算說服世代物流眾董事注資敬圖。譚俊彥憑自己的口才，成功令一班董事改變想法，再加上陳豪找來國際總商會會長說項。世代物流注資敬圖後，傳出利好消息，復牌後，股價回升。

陳豪決心要做「白武士」救姜大衛，所以打算說服世代物流眾董事注資敬圖。(影片截圖)

世代物流注資敬圖後，傳出利好消息。(影片截圖)

《企業強人》劇情簡介：

世代物流是一間紮根香港、總部落戶大灣區、版圖擴展至國際的物流企業。趙愷（陳豪飾）從亡父手中接任主席只是短短四年時間，便成功把這家本來只是在香港工廠大廈的小公司，發展成擁有過萬呎總部和集散中心的物流巨企！

趙愷一直認為企業是由人建構出來的，而物流快遞又是人力密集的行業，所以在人與利益之間作取捨的話，他必然會選擇前者！他一直秉持這信念，不追求科技的過度發展，一心保著員工的飯碗、保著快遞的熱度！

一天，剛回到新總部的趙愷被一輛摩托車攔下，攔下他的人正是為了成為世代物流加盟商的方芳（龔嘉欣飾），方芳承諾會做到三個零，零投訴、零延誤、零失件！成功打動了趙愷，答應讓她成為加盟商。未幾，海棠鎮發佈了「限摩令」，方芳決定擴展加盟店，她把四十多個摩托車司機收歸其下，更取代了鎮內其他違規的加盟商！此舉卻惹來加盟商們的報復…

另一邊廂，世代物流遇到躉船損壞，為了把貨物準時送到客戶手上，趙愷果斷決定包起一架飛機運送，而此事也令趙愷更認定要建立世代物流的飛機隊伍。為了建立飛機隊伍，徐道明（譚俊彥飾）加入了世代物流，趙愷指派他從奧元航空購買飛機，但奧元航空接受了成峰資本的融資，買飛機就先要得到成峰的同意，而成峰的負責人正正是趙愷的前妻宋翹（張曦雯飾）…

一邊是加盟商的報復，一邊是舉步維艱的購買飛機項目，趙愷能否一路披荊斬棘，把自己的營商理念貫徹到底？

世代物流是一間紮根香港、總部落戶大灣區、版圖擴展至國際的物流企業。(《企業強人》劇照)