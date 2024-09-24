鄭伊健被「娛圈鹹濕人妻」公然抽水 由大脾摸到落小腿嚇到彈起身
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
鄭伊健日前上由小S（徐熙娣）、派翠克主持的東森綜合《小姐不熙娣》，被問出道這麼久的時間，為什麼都不來台開演唱會時，鄭伊健表示，因為自己的中文不好，會有壓力：「但有些人跟我說，這次過來不是唱國語歌，而是唱廣東歌，所以我就沒有壓力想試試看，而且他們說喜歡聽我講廣東話。」
【圖輯】點圖放大看鄭伊健被小S公然抽水的畫面👇👇👇
+4
最愛在節目中當導演，幫來賓安排短劇的小S，又怎麼會放過這大好機會，小S看著鄭伊健和同場來賓婁峻碩笑說：
「我覺得鄭伊健本人來了，不讓他演戲說不過去，但不要演一些以前演過的角色，他應該從來沒有演過BL劇吧？而且婁峻碩是不是一臉小白臉的樣子。」
此話一出立刻引起全場驚呼，婁峻碩傻眼表示：
「好逼人喔！姊你好逼人！」
【相關圖輯】點擊下列圖輯睇「蒙嘉慧鄭伊健甜蜜合照」👇👇👇
+32
鄭伊健竟也卯起來導戲，帶著婁峻碩、派翠克化身夜總會老闆一起面試「新妹」，只見班底們和小S排排站好，跟老闆們介紹自己，當輪到小S時，她走到鄭伊健面前，從他的大腿一路摸到小腿，最後甚至把鄭伊健整隻腿抬起來，嚇得對方立刻表示：
「過！過！過！」
並示意小S趕快站起來，還把梳化整個讓給她坐，害羞模樣笑翻全場。
【相關圖輯】7套必睇懸疑台劇 梁詠琪《聰明鎮》撼前度鄭伊健《百萬人推理》（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+19
「爸爸去哪兒男星」被指家暴 離婚文件曝光 枕頭壓前妻臉再打頭男星淚訴被朋友背叛 曾視對方係好兄弟 學識一件事：生意還生意娛圈渣男+1？陸男星央視中秋晚會「被消失」疑似間接證實劈腿傳聞男星猝逝4年圈中摯友至今仍未忘 結婚拜山向亡友報喜：依然想你41歲靚仔男星新戲謝票「送名錶畀粉絲」驚喜面交 幸運兒不敢相信爆肌男星突暴瘦「巔峰時期逾370磅」網民擔心「瞞病」步黑豹後塵
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】