鄭伊健被「娛圈鹹濕人妻」公然抽水　由大脾摸到落小腿嚇到彈起身

鄭伊健日前上由小S（徐熙娣）、派翠克主持的東森綜合《小姐不熙娣》，被問出道這麼久的時間，為什麼都不來台開演唱會時，鄭伊健表示，因為自己的中文不好，會有壓力：「但有些人跟我說，這次過來不是唱國語歌，而是唱廣東歌，所以我就沒有壓力想試試看，而且他們說喜歡聽我講廣東話。」



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最愛在節目中當導演，幫來賓安排短劇的小S，又怎麼會放過這大好機會，小S看著鄭伊健和同場來賓婁峻碩笑說：

「我覺得鄭伊健本人來了，不讓他演戲說不過去，但不要演一些以前演過的角色，他應該從來沒有演過BL劇吧？而且婁峻碩是不是一臉小白臉的樣子。」



此話一出立刻引起全場驚呼，婁峻碩傻眼表示：

「好逼人喔！姊你好逼人！」



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鄭伊健竟也卯起來導戲，帶著婁峻碩、派翠克化身夜總會老闆一起面試「新妹」，只見班底們和小S排排站好，跟老闆們介紹自己，當輪到小S時，她走到鄭伊健面前，從他的大腿一路摸到小腿，最後甚至把鄭伊健整隻腿抬起來，嚇得對方立刻表示：

「過！過！過！」



並示意小S趕快站起來，還把梳化整個讓給她坐，害羞模樣笑翻全場。

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