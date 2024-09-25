83歲蔡瀾喪妻後繼續樂觀過晚年生活　聘8人照顧近照曝光狀態極佳

現年83歲、「香港四大才子」之一蔡瀾去年因救愛妻不小心跌倒，不幸令股頸骨摔碎，不時須以輪椅代步，蔡瀾太太亦在跌倒不久後離世。愛妻離世後，蔡瀾入住尖沙咀全海景酒店套房，每月聘請8人團隊照顧自己，一如既往地樂觀享受人生。日前有網民在平民美食廣場偶遇蔡瀾，令他近況曝光。

蔡瀾早前現身書展，推介其兩本書《蔡瀾輕鬆語錄》及《明朝散髮弄扁舟》。（張浩維攝）

蔡瀾以簡單打扮低調到外出用餐，並以輪椅代步，坐在圓枱食飯，背後有多個檔口，亦有不少市民用餐，一向愛嘆平民美食的蔡瀾自然融入大眾，在人群中怡然自得。而蔡瀾精神不俗，亦答應與男網民合照，微微笑心情不錯。

蔡瀾不時要靠仍要靠輪椅代步。（影片截圖）

蔡瀾在太太離世後，曾透露透露整理亡妻的遺物時有感而發，認為人生已到晚年，不想有太多負擔，故決定將所有收藏品送走。他指自己位於喇沙利道的舊居已重新裝修，暫未決定會否回去住，或者會出售改住酒店。而蔡瀾住酒店期間的8人團隊中，從助理管家到專業醫生護士全天待命，當中更包括秘書、助手及司機，估計每月出糧最少50萬。8人團隊的任務照顧蔡瀾起居飲食基本需要，亦會提供高質量的陪伴，蔡瀾每天閱讀、旅行、聊天行程滿檔，讓無兒無女的他天天生活充實，過上很多年輕人夢寐以求的養老生活，更獲讚「人間清醒」。

蔡瀾現身美食廣場用餐。（小紅書）

精神好好。（小紅書）

倪匡和蔡瀾。（視覺中國）

蔡瀾。（微博照片）