李榮浩突變雙眼皮同周杰倫撞樣 照鏡竟自覺噁心：何必勉強呢？
撰文：聯合新聞網
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李榮浩的單眼皮是他的招牌，沒想到最近他悄悄變成雙眼皮，讓人意外發現，眼睛變大的他，似乎和天王周杰倫有幾分相似。
李榮浩最近在巡演，舞台上他和歌迷開心聊天，突發奇想把招牌單眼皮一挑，頓時成了兩倍大的雙眼皮，笑說：「我得醞釀一下，看，有沒有。」更表示：
「我每次看到我自己（變）雙眼皮，我都要由衷地跟我自己說一聲噁心，何必勉強呢？」
影片在網上瘋傳，有網友真的以為他去動了雙眼皮手術。
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他的單眼皮是個人特色，網路上常用他當迷因，李榮浩曾說非常喜歡自己的單眼皮，有朋友在他剛入行時勸他去做雙眼皮手術，他氣到快翻臉。
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