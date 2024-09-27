圈中靚媽憶首度送3歲女返學後爆喊　育兒經講到眼濕濕母愛爆棚

林心如昨（25）日出席電影《荒野機械人》（The Wild Robot）配音記者會，在片中為機械人與小野雁的跨世代母女情誼感動，而她當初在配音時也感動落淚。另外，林心如指出，第一次送女兒「小海豚」上幼稚園時，無奈笑說女兒當時沒有哭，甚至沒有回頭，倒是自己悲從中來流下眼淚，至於老公霍建華在旁淡定看待一切。



這次會首度接下動畫配音，林心如非常雀躍，不只是想要挑戰，也是為了女兒，之前女兒去看了賈靜雯配音的《角落小夥伴》就很崇拜，她當然也希望女兒能在大銀幕上聽到媽媽的聲音，終於才為《荒野機械人》的「羅茲森7134號機械人」配音，讓女兒直言很興奮，每天都吵著要去看：

「她滿崇拜媽媽的，我地位更高了，到時上映首日就要去看。」



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電影有許多感人的橋段，讓林心如數度無法控制情緒，連聲音導演都喊卡，林心如坦言在錄音室裡面哭了出來：

「覺得在裡面哭了滿丟臉的，只能偷偷抽衛生紙，壓鼻子把鼻水壓出來，忍住哽咽的情緒。」



結果訪問到一半，林心如又淚眼汪汪。

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女兒迄今已經7歲，林心如提到送女兒第一次上幼稚園的時候瞬間噴淚：

「那時候她才3歲多，就會一直在想她想上廁所怎麼辦，我還和她說寶貝要堅強，講到最後悲從中來，我自己都哭出來，她不知道我哭，回頭就走進幼稚園了，這其實要讓大家知道，其實有的時候父母都是在後面偷哭的！」



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霍建華雖然沒哭，但仍有些悸動，而霍建華其實很疼愛女兒，有次女兒說不要交男友、不結婚：

「她有開玩笑說要嫁給爸爸，相信所有爸爸聽了都很開心，心頭一熱。」



只是當媽也有一段時間，是否有過育兒受挫的經驗？她笑說，自己很容易忘記不開心，當然有時候也會有，「以前不了解小朋友的心，小朋友很拗，生氣難過我也不知道為什麼」。至於曾經頂嘴過嗎？林心如坦言：「有過！但現在比較懂事一點。」她笑說自己平常在家中不是黑臉角色：

「但我比較嚴格，規定怎樣就是怎樣，沒選擇的。」



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