鄭中基抑鬱症停工前最後一個騷緊急釋票　臨時加開視線遮蔽區座位

鄭中基因再度染上酒癮，同時還要對抗抑鬱症，日前宣布完成9月28、29日在高雄巨蛋的2場「Fragments of Wonder」巡演之後將無限期停工，專心赴美治療，因此演唱會成為他最後一次跟粉絲見面之處，稍早主辦單位宣布釋票喜訊。



主辦單位寬宏藝術表示，鄭中基「Fragments of Wonder」世界巡演安可場舞台已經搭設完成，最後加開靠近主舞台兩側視線遮蔽區座位，視線會有部分遮擋及觀賞不到主舞台螢幕以及藝人於主舞台中後方演出，數量有限，即日起在寬宏售票開賣。

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而鄭中基先前發文：「因個人情緒及健康問題，決定高雄演唱會後離開，好作休息，多謝大家一路支持。」將會盡力完成暫時告別演藝圈的演唱會。

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