捨不得星星劇情演員懶人包　張新成王玉雯大宋少年志七齋夢幻合體

張新成、王玉雯主演的陸劇《捨不得星星》，總共30集，9月23日開播，網友：「青春偶像劇天花板」、「張新成和王玉雯組合好好嗑」、「大宋少年志七齋全員客串」，爆米花小姐特別整理「陸劇《捨不得星星》12大劇情演員」！



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陸劇《捨不得星星》劇情線上看1.我拿你當朋友你卻......

改編自畫盞眠小說《我拿你當朋友你卻》，壹休好吃總裁「蔣時延」和信審處副處長「唐漾」認識13年，兩人高中時結拜成為兄弟，從青蔥歲月步入社會，唐漾因工作返鄉，蔣時延一知道漾哥回來就去買斷貨的項鍊，忙東忙西準備接風驚喜，唐漾在飯局遭到上司騷擾，蔣時延二話不說端茶倒水扮服務員，各種出手相助。本以為會一輩子當好友，在日漸相處之下，兩人確認心意成為戀人！



陸劇《捨不得星星》劇情線上看2.友達以上，戀人未滿

「蔣時延」和「唐漾」是青梅竹馬，更是歡喜冤家，其實兩人早就處於「友達以上，戀人未滿」，但害怕分手連朋友都做不成，從鐵骨錚錚兄弟情到雙向奔赴的愛情，最終領悟到遇上對的人才知道，真正的愛不是盲目勇敢而是進退兩難，能和自己最好的朋友成為戀人是最幸福的事。從校園到職場，從兄弟到戀人，牽著彼此的手，一起走更多個十三年，爆米花小姐必須說「青梅竹馬先動心的人偷感最重」！



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陸劇《捨不得星星》劇情線上看3.張新成

張新成飾演蔣時延，延狗，壹休好吃總裁，致力於打造每個人的美食休閒智庫，光是會員就有三千萬，非常注重食品安全。過去曾是業內知名的美食大博主，很常寫美食探店，上面推薦的餐廳都會變成打卡點。個性做事俐落，永遠不會受制於人，發誓不會對唐漾有二心，一聲漾哥，一輩子漾哥，再大的挑戰，為了唐漾，蔣時延都會勇敢接受，媽媽說他總是屁顛屁顛跟在唐漾後頭！



陸劇《捨不得星星》劇情線上看4.王玉雯

王玉雯飾演唐漾，漾哥，信審處副處長，畢業於中政財經大學金融學博士，因剛畢業就搭建風險調整資本收益的風控模型而獲得「行業內傑出新人」，在國內和國際的學術界都發表多篇論文，特招入匯商銀行，不到30歲就當副處長，從蘭城調回家鄉蓉城，剛到就被處長下馬威。吃喝玩樂一樣不落下，整天自由自在無拘無束，認為「從容」才是美女的人生信條，除了工作之外，最大的愛好就是美食！



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陸劇《捨不得星星》劇情線上看5.吳俊霆

吳俊霆飾演程回，壹休聯合創始人，特立獨行的科技怪人，和蔣時延認識七年，延狗都叫他「半夜騎士」，因為只有晚上才見得到他，一句「你暗戀漾哥」點醒夢中人，身為理工男的他，認為「只要不完全為零，就有概率」，被當紅明星盛倪娜誤以為是狗仔，後解除誤會，握緊月老送來的紅線！



陸劇《捨不得星星》劇情線上看6.羅秋韻

羅秋韻飾演盛倪娜，明星兼簽約主播，人稱「直播女王」，八個月沒有進組，因壹休好吃的疏失，而獲得一年美食優選官的合約，成為壹休好吃美食直播代言人，用自己塑造角色的熱忱和真摯來回報大家。在記者會上，和蔣時延傳出「溫柔霸總和當紅女明星強強頂配」緋聞，一開始把程回當成狗仔，沒想到他也是壹休的老闆之一！



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陸劇《捨不得星星》劇情線上看7.管樂

管樂飾演蔣亞男，馮蔚然妻子，兩人育有一個六歲的兒子「小祈」，不僅是全職主婦，也是悠然居老闆娘，悠然居是一間新概念網紅餐廳。蔣時延的遠房堂妹，唐漾閨蜜，身為戀愛專家的她，還是蔣時延和唐漾感情的最佳助攻，同時亞男也是氣氛製造機，只要有她在，場子就不會冷！



陸劇《捨不得星星》劇情線上看8.郭耘奇

郭耘奇飾演馮蔚然，蔣亞男老公，白天是壹休合夥人兼執行總裁，晚上變成悠然居老闆，被兒子小祈吃得死死的，包裡有《超人力霸王》頭套、公章盒裡是《魔戒》戒指、手上更戴魁隆（Thanos）的無限手套，這輩子做得最好的決定是和蔣亞男結婚，是本劇的笑料製造機！



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陸劇《捨不得星星》劇情線上看9.配角群

《去有風的地方》楊昆飾演蔣時延母親「易方萍」、《歡樂頌》吳昊宸飾演唐漾母親「周景妤」、《錦心似玉》黃曼飾演九江地產董事長「魏長秋」、《你好，神槍手》林鵬飾演分行行長「周自省」、《沉香如屑·沉香重華》鐘祺飾演簽約主播「櫟亞」、《我們的翻譯官》榮蓉飾演唐漾學長「周墨」、《流光之城》秦伯坤飾演處長「甘一鳴」！



陸劇《捨不得星星》劇情線上看10.七齋小夥伴

《大宋少年志》義氣相挺，趙簡「周雨彤」、裴景「蘇曉彤」、王寬「王佑碩」、薛映「鄭偉」、韋原「付偉倫」五個人全部都來客串，七齋小夥伴夢幻連動！



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陸劇《捨不得星星》劇情線上看11.純愛吻戲

蔣時延：「她不是我的白月光，但你是我的小太陽！」、「我不想只做朋友、只做兄弟」、「你從唐漾變成漾哥，在變成我最愛的糖糖，我們會有好多的13年」，一幕「車窗吻」堪稱純愛天花板。劇中延狗和漾哥認識13年，現實中張新成和王玉雯兩人也是青梅竹馬，結識16年，這部劇是首次演情侶！



陸劇《捨不得星星》劇情線上看12.原聲帶

八三夭阿璞片頭曲〈星星與海洋〉、牛奶咖啡仙羽帶來片尾曲〈掌心時光〉，插曲有張磊〈來自一個朋友的禮物〉、弦子〈星空說〉、張新成、王玉雯、吳俊霆、羅秋韻、管樂、郭耘奇六位主演合唱〈放心去飛〉、張新成和袁婭維〈看星星〉！



陸劇《捨不得星星》總共30集，9月23日起「愛奇藝、WeTV」播出！

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