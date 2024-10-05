幻樂森林劇情演員懶人包　陸劇翻拍台劇《綠光森林》有張兆輝客串

許佳琪、魏哲鳴主演的陸劇《幻樂森林》，總共24集，9月22日開播，網友表示：「是老魏想追」、「許佳琪很美」、「古裝版《綠光森林》！！」，是一部集結權謀爭霸、姐妹互撕、宮廷樂師傳、傻白甜升職記的輕喜劇，爆米花小姐特別整理「陸劇《幻樂森林》12大劇情演員」！



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陸劇《幻樂森林》劇情線上看1.翻拍自台劇《綠光森林》

翻拍自台劇《綠光森林》，以「東盛」為背景，痴迷音律的少君「雲沐」，隱藏患有耳疾的秘密，在雲遙尋找樂師的過程中，因為綠光樂坊坊主「蘇若非」擊鼓鳴冤而結識，他封她樂坊，又拿通緝令污衊她的聲譽，蘇若非迫於權勢只能屈伸於少君的私人樂姬，但實則是想訓練她的樂藝和心智，殊不知兩人兒時就相識，一切的相遇都是命中注定，他們的宿命姻緣因「音樂」而展開！



陸劇《幻樂森林》劇情線上看2.新任大樂正

故事圍繞在「新任大樂正」，領主下詔另要擇選東盛樂師的翹楚，在九宮坊選拔樂師奪籌者即可獲得金縷帶，得到進入幻樂坊的資格，隨少君一同回幻樂城，最終獲勝者能在九如盛宴上為榣山夫人獻樂賀壽，同時獲封「新任大樂正」稱號，雲沐破格讓官樂坊和私樂坊一起比拼，而要成為「東盛第一樂師」，除了要有樂藝之外，更要有過人的心智！



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陸劇《幻樂森林》劇情線上看3.許佳琪

許佳琪飾演蘇若非，綠光樂坊坊主，人稱「非哥」，蘇家二小姐，視榣山夫人和靳大師為榜樣，天不怕地不怕，不懼強權。自幼在九宮坊學藝，十歲就考上清音，沒待一年就離開，連清音的品階都不要。認為音樂要自由，不能一成不變，不喜歡待在家，沒事就往綠光森林跑，有個寶貝「碧玉」。因城主要封掉私樂坊，擊鼓鳴冤，找上少君告狀「樂師選拔制度不公平」，沒想到被拐進府中當私人樂姬！



陸劇《幻樂森林》劇情線上看4.魏哲鳴

魏哲鳴飾演少君雲沐，受封「逍遙君」，領主唯一兒子，風流成性，別的貴胄出門都是侍衛跟著，少君出行身邊都是美人，每個樂姬都是親自挑的。表面上看似愛樂之人，但十二年前遭受變故，中毒患有耳疾，在半年內學會唇語，唯一能聽到蘇若非的樂聲，千方百計讓蘇若非當他的「私人樂姬」。到雲遙除了替父親擇選樂師外，就是尋找當年的救命恩人，自戀界天花板級別，連一杯茶水也要照一下！



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陸劇《幻樂森林》劇情線上看5.吳希澤

吳希澤飾演靳商羽，天下第一樂師「靳大師」，領主一直想讓他樂正，但他不圖功名，脾氣稀奇古怪，只愛逍遙江湖。在躲黃鶯的時候順手救下蘇若非，其實十年前就認識蘇若非，兩人還打算一起創立綠光樂坊，後來因故離開雲遙，再次重逢後，為還人情而幫蘇若非重振樂坊，答應少君在九如盛宴之前坐鎮幻樂坊，不過不參與大樂正之爭，也不擔幻樂坊評審，蘇若非稱他為「進兄（誤以為是進步的進）」！



陸劇《幻樂森林》劇情線上看6.魯照華

魯照華飾演黃鶯，綠光樂坊樂師，人稱「催斷腸」，自認「天下第一樂師」，走遍各個樂坊踢館的小魔女，傳聞她的琵琶有魔力，聽到的人能吐血，在九宮坊選拔樂師之時挑戰蘇坊主，以琴音擾亂她的心神，超出鬥樂的範疇而被圍捕。對靳商羽有情，喜歡叫他「我家靳靳」，即便靳商羽躲進永康宮，她也敢去，用現代話來說就是「追星少女」，即便屢被拒絕，也絕不放棄！



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陸劇《幻樂森林》劇情線上看7.張月

張月飾演蘇若珊，雲遙樂坊九宮坊坊主，官拜大胥，蘇家大小姐，雲遙第一樂師，城主雲尚的心上人，認為九宮坊大雅大調，而私樂坊則只有小家子氣的野趣。一直以來的目標就是成為「大樂正」，流音閣中的古藏樂器皆由她親自調音，少君以為她就是「碧玉少女」，故意將錯就錯，讓少君雲沐和榣山夫人都對她親睞有加，一心只想搞事業，希望之後不要黑化啊！



陸劇《幻樂森林》劇情線上看8.黃宥明

黃宥明飾演雲尚，雲遙城主，雲沐叔父，鎮守南疆十載有餘，統率20萬大軍，立下赫赫戰功，心直口快，喜歡蘇若珊，想讓她當雲遙城主夫人。兄長大他20多歲，當年還沒有雲沐的時候，待他如親生兒子一樣栽培，曾親眼見證立他為佑主的詔令，如今領主要在九如盛宴上，立佑主之位，有四成認為接班人是雲沐，護雲沐回幻樂城。完全就是戀愛腦，對蘇若珊多次示好、多次被拒絕，但仍越挫越勇！



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陸劇《幻樂森林》劇情線上看9.配角群

《花溪記》徐方舟飾演侍衛「小七」，兒時就跟在雲沐身邊，死也要保護公子；《寧安如夢》張兆輝飾演「東盛領主」，雲沐父親、雲尚兄長；《度華年》楊明娜飾演「榣山夫人」，要在幻樂坊百年之際選出新的大樂正；《玉昭令》阮聖文飾演將軍「黃輔」，一心只想除掉雲沐，扶雲遙城主雲尚上位！



陸劇《幻樂森林》劇情線上看10.古樂器科普

劇中展現各種古樂器，像是風之精靈「柳琴」、星海織夢「箜篌」、晨曦仙音「排簫」、戰鬥之魂「羯鼓」、蒼穹之琴「古琴」、青絲之夢「古箏」、龍吟鳳鳴「二胡」、鳳鳴九天「琵琶」、俠影孤韵「中阮」、月下仙音「簫」、天籟之聲「笙」、孤高武士「尺八」、竹海清音「笛子」、天地共鳴「嗩吶」等，妞妞們了解幾個呢？



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陸劇《幻樂森林》劇情線上看11.少君與愛姬

「雲沐和蘇若非」屬於想打探你的心意，有情人終能相愛類型；「靳商羽和黃鶯」為想追隨你的腳步，有心人總能如願；「蘇若珊和雲尚」則是想守在你的身邊，癡情人亦忠於初心。鬼馬少女蘇若非與帥氣少君雲沐，初見即定情，上演幼稚園式戀愛日常，第一次見面擊鼓鳴約、第二次見面闖進浴室，還上演「少君與愛姬」的打是情罵是俏，不得不說，兩個人真的超級幼稚！



陸劇《幻樂森林》劇情線上看12.原聲帶

THE9和SNH48女團出身的許佳琪獻唱片頭曲〈不負相遇〉、胡夏帶來片尾曲〈賦情衷〉、魏哲鳴插曲〈默許〉、李俊毅〈一諾一生〉！



陸劇《幻樂森林》總共24集，9月22日起「愛奇藝、WeTV」播出！

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