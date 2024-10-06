他似火10大劇情演員懶人包　內地短劇崛起樊治欣楊雨希乘勢而上

近期陸短劇大崛起！樊治欣、楊雨希主演的陸劇《他似火》，總共29集，9月14日開播，每集15分鐘，網友：「短劇質感驚人」、「純愛氛圍滿滿」、「替身文學天花板」等，爆米花小姐特別整理「陸劇《他似火》10大劇情演員」！



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陸劇《他似火》劇情線上看1. 豪門未婚妻重金買夫

以棠城醫藥世家向家為背景，幼時父母雙亡的「程澈」養於向家十餘載，與向家長孫兼繼承人「向廷東」論及婚嫁，兩人在爭執中向廷東被打傷陷入昏迷，為了完成奶奶的心願和尋找父母死亡的真相，程澈到雲州尋找向廷東遺落在外的雙胞胎弟弟「葉燃」，讓他假扮成向廷東，幫自己度過難關，一部關於豪門未婚妻重金買夫，黑道孤狼替身上位的民國故事，兩人究竟是逢場作戲還是假戲真做？



陸劇《他似火》劇情線上看2.樊治欣

樊治欣飾演葉燃，雲州青龍幫小頭目，經營星火理髮店，跟向廷東是雙胞胎，整個向家都不知道他的存在，母親叮囑過他千萬不要回向家。一年前和程澈有過地皮糾紛，被判私擅監禁罪入獄服刑六個月，千方百計想接觸棠城毒梟寒山先生，沒想到就是自己的哥哥「向廷東」，冒名替胞兄娶親，讓葉燃徹底消失，拋棄過去的所有，抹除自己存在過的一切，表面狠人，實際純愛！



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陸劇《他似火》劇情線上看3.楊雨希

楊雨希飾演程澈，向家養女，幼時父母雙亡，和長孫向廷東是青梅竹馬，因向家撫養而嫁給向廷東，因奶奶病危而答應結婚。除了完成奶奶的心願，向家還有她要找到的東西，必須找人頂替向廷東，想起一年前有過一面之緣的葉燃。十五年前惡徒闖進母親的製藥實驗室，不僅搶走研究手稿，父母還因此喪命， 她躲在衣櫃逃過一劫，開始尋找真相！



陸劇《他似火》劇情線上看4.王鈞浩

王鈞浩飾演余家豪，管家余叔兒子，父親在向家做了三十年的管家，向廷東由余叔一手帶大，五年前到北海唸書和打拳，時隔多年回到向家，一直喜歡著大小姐「向若蘭」，不允許有人對她不敬，更討厭有人對她毛手毛腳，是標準的忠犬保鑣！



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陸劇《他似火》劇情線上看5. 依靈

依靈飾演向若蘭，向家次女，向廷東小姨，因為奶奶老來得女，所以慣著她一直未婚，個性十分爽快。負責打理濟民藥業，絕不會讓向家的聲譽受到一點影響，不會偏袒向廷東，反而會向著程澈，即便知道葉燃的真實身份，也沒有勃然大怒！



陸劇《他似火》劇情線上看6. 郭嘉語

郭嘉語飾演蕭宵，新仙林老闆，棠城船運大亨杜老闆的私生女，為人低調。和向廷東關係匪淺，兩人交往密切，向廷東每個星期都會去找他，不在乎向廷東是死是活，只關心他的身份，除了程澈之外，第一個發現葉燃不是向廷東的人！



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陸劇《他似火》劇情線上看7. 王若麟

王若麟飾演十三少，風行會館館主，喜歡向若蘭，每次麻將都跟她打賭「贏了就娶她」。看似油腔滑調，但實則有自己的底線，在他的風行會館喬事情，可以為錢為名，但絕不能給臉不要臉，有趣的是手下都是麻將名，不是二條，就是八萬！



陸劇《他似火》劇情線上看8. 樊治欣佳木斯鐵狼

妞妞們還記得《對我而言危險的他》的嚴星呈嗎？舉手投足都帶有Bking氣息，不僅人設帶感又腹黑，讓樊治欣一舉爆紅，在新作《他似火》狠起來連自己也不放過，上演叔嫂禁忌之戀，上次手裡捏火，這次徒手接刃。導演還形容他是「佳木斯鐵狼」，零下的雨，他脫掉衣服直接去淋、屋裡的煙嗆到攝影師都不敢進去，他說走就走，打戲絲滑無比，暴力又有魅力，他的溫柔才是他呈現葉燃的最大魅力！



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陸劇《他似火》劇情線上看9. 曖昧極限拉扯

「奶奶你要打就打我，別動她！」程澈和葉燃冤家路窄開始，別有動機在後，以為找來的是黑道大哥，沒想到是暗夜騎士，以為只是一場替身鬧劇，沒想到竟是空房引誘。《他似火》吻戲不多，但都在於兩人的曖昧氛圍，像是小指拉勾、貼身量尺寸、脫衣擦藥等，葉燃的撩不在於親密身體接觸，而是那一根手指、那一下眼神、那一抹微笑，用編劇的話來說：「葉燃讓他有種屍體回暖的感覺......」！



陸劇《他似火》劇情線上看10. 原聲帶

原聲帶由音藥配方出品，樊治欣獻唱主題曲〈月〉，這首歌除了是原聲帶之外，更是他人生中的個人首支單曲，插曲有周高〈自救〉、周高〈誰和我一樣〉、一衫衿〈將人間遺忘〉！



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陸劇《他似火》總共29集，9月14日起每日12:00 「LINE TV」全台獨播！

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