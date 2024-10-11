正年Disney+｜劇情演員賣點懶人包　金泰梨激短髮造型演天才少女

Disney+話題韓劇《正年》即將於10月12日開播！由百想視后金泰梨、青龍系列新人辛睿恩主演，集結羅美蘭、鄭恩彩、金允慧等不同世代的實力派女星，演出這部改編自Webtoon同名人氣網路漫畫，以國劇為題材的時代劇，她們不僅要在劇中同台飆戲，還會展現驚人的歌舞實力，令人期待。



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《正年》賣點1：韓國國劇為題材

《正年》是少見以韓國「國劇」為題材的作品，又稱為「唱劇」最早源自於民間傳統的一人多角的街頭表演唱劇「盤索里」，到了20世紀初因為西方的舞台劇傳入，便以此為基礎結合發展出的全新形式，逐漸普及，不過在日本殖民期間，這項傳統技藝受到打壓，直到戰後才全面復甦，開始蓬勃發展，並在50年代末期達到高峰。國劇與台灣的歌仔戲有些相似之處，會有華麗的服飾和醒目又濃厚的妝髮造型，而且表演者全是女性，也會隨著時代增加新舞台聲光效果。



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《正年》賣點2：金泰梨男孩風短髮現身

在《正年》中可見以《二十五，二十一》、《惡鬼》等作品頻頻翻轉形象的百想藝術大賞視后金泰梨，在《正年》中再度轉換形象，已經34歲的她，剪了接近男生的極短髮造型，讓觀眾為之一亮，化身對音樂有極高才華的天才少女，夢想進入國劇團成為當家明星，看來會是個熱血追夢的故事。



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《正年》賣點3：《黑暗榮耀》辛睿恩

除了金泰梨，《正年》還及集結了跨世代卡司豪華共演，像是在劇中飾演她最大對手的辛睿恩，以《黑暗榮耀》爆紅，後來也主演了校園復仇劇《第三人稱復仇》、古裝戀愛《花書生熱愛史》，並獲得青龍系列大獎新人獎。這次在《正年》中她不僅要回到50年代，更會展現歌舞實力。



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《正年》賣點4：跨世代卡司

另外《正年》還有曾經拿下青龍獎女配角，最近有以《政客誠實中》、《壞媽媽》備受討論的「最強綠葉」羅美蘭則飾演國劇團團長。今年演出《超完美暗殺隊》的氣質女星鄭恩彩則化身國劇團頭號頭號男主角，有著深不見底的實力和一張撲克臉，還有在《黑道律師文森佐》演出鋼琴學院院長的金允惠，則是頭號女主角，有國劇團公主之稱。她們在這幾乎全女性角色的劇集中，展現不同以往的樣貌。



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《正年》賣點5：知名編導合體

提到《正年》的編導組合也讓人期待，請到「韓版想見你」《走進你的時間》崔孝妃擔任編劇，以及《衣袖紅鑲邊》、《自體發光辦公室》鄭智仁擔任導演。講述金泰梨飾演平凡少女「正年」的決心加入韓國「梅蘭國劇團」成為練習生，並在過程中與辛睿恩飾演的頭號競爭者「許英諝」較勁並一同成長，是個充滿時代復古、熱血、青春與歌舞的時代大作。



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