34歲歌手傳同志情 網民發現「IG曖昧藏頭詩」二人多張相有共通點
撰文：中天新聞網
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34歲男星黃偉晉近日被爆出疑似偷偷戀愛中，對象是男星游凱臣，有網友挖出在黃偉晉生日當天，游凱臣發出藏頭文祝福對方，還翻出兩人疑穿同款水母衣、行程重疊，掀起討論。
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一名網友28日在論壇Dcard彩虹版發文問「偉晉是不是有新對象？」他指出自己追蹤很久的網紅，與偉晉近期行程重疊，且拍照角度類似，「是的話也太香了吧！」並列出兩人疑似同遊馬拉灣、小琉球，同住一間民宿，還身穿同款水母衣。
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另有網友指出，在黃偉晉3/23生日當天，游凱臣發出藏頭詩「偉竟生快」祝福對方，其他網友也紛留言討論：
「有共同朋友說，已經在一起一段時間了」
「挺帥的，感覺是猛，祝福偉晉」
「不管是不是，覺得能發現也蠻厲害的」
「這對我會嗑到死，根本神仙眷侶」
「我一直以為他喜歡女生，之前好像看到影片有聊到」
「難怪帥哥才配的上帥哥嗎」
「剛看他的文，偉晉幾乎每篇都有按讚欸」
「居然！真是恭喜兩位，希望能放閃哈哈哈」
不過消息尚未被證實。
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