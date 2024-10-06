性感歌手公園喪啜男藝人 陷小三風波消失半年吐心聲：沒有人好受
撰文：聯合新聞網
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歌手吳卓源（Julia）今年4月時被拍到與演員朱軒洋公園擁吻，捲小三風波，2個月後分享自彈自唱影片，似乎以歌述心境，日前吳卓源以限時動態透露心境：「所有的情緒都自己吸收了，所有外界傳來的流言蜚語、惡意的發言，自己都吞下了。這段時間沒有人是好受的。」
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吳卓源小三風波後鮮少公開露面，偶爾於社群分享近照，但網友仍希望她就小三事件好好解釋或喊她道歉，但也有人支持留言：
「我等你」
「希望妳能一切好好的」。
而她昨日發文透露難受心情，不過也表示「唯一支撐我下來的是音樂跟你們」，表示透過音樂找到了抒發跟表達的出口，而在支持者身上找到了堅持下去的希望。
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