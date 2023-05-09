黃秋生被瘋傳移民台灣咁回應「前幾日突然心跳急促」疑藏健康隱患

黃秋生去年主演《白日青春》首度拿下金馬影帝，演技精湛，最近杜汶澤、張啟樂接連從香港移民台灣，然則黃秋生也曾赴台參加實境秀、拍電視劇，被人猜測常來台灣，是否有意移民，但他最近終於回應。



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據報導，黃秋生出席日本料理店活動時，被問是否香港台灣兩邊跑？他直接表示一直都在香港沒走過，很多人誤以為他去了台灣，其實之前留在台灣工作而已。此次為日本料理店出席活動，他宣揚吃魚的好處，並說他自己原本就有高血壓問題，近年少吃澱粉、牛肉和肥肉，也說最近認識一名中醫，接受針灸來解決身體毛病：「最近忙籌備舞台劇，有好多對白要記，考驗記憶力，前幾天突然心跳急促，我好怕針，但終於去試針灸，針灸後睡得很好，精神狀態變好，都想再看中醫調理身體」。

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黃秋生也說7月會推出回憶錄，分享個人成長以及入行故事，至於是否會紀錄家庭生活以及情史？他笑答：「得罪人的事不會做，而且我家庭生活好悶。」並說8月舉辦個人相片回顧展，已經邀請葛民輝負責展覽設計工作。

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